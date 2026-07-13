World Cup 2026 में 3 दिन का ब्रेक आते ही अमिताभ बच्चन बोले- ‘मुझे भी इसकी जरूरत है’

अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा कि वर्ल्ड कप के लगातार रोमांचक मुकाबलों के बीच तीन दिन का छोटा-सा ब्रेक मिला है और उन्हें भी ऐसा ही एक ब्रेक चाहिए। उन्होंने लिखा, "WC 2026 से राहत 3 दिन का ब्रेक मुझे भी एक चाहिए इतना छोटा और बहुत प्यारा।" बिग बी की ये बात उनके बिजी शेड्यूल की ओर भी इशारा करती है, जिसे लेकर फैंस कई तरह के उम्मीद लगा रहे हैं।