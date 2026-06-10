‘मेरी प्यारी आलिया’,अमिताभ बच्चन का खास मैसेज एक्ट्रेस को, अहान पांडे ने कहा- ‘Boom Unreal!

Amitabh Bachchan Sends To Love Alia Bhatt: YRF स्पाई यूनिवर्स की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'अल्फा' का पहला टीजर 10 जून यानी आज रिलीज हुआ है और इसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। बता दें, आलिया भट्ट और शरवरी स्टारर इस फिल्म को 2026 की सबसे बड़ी रिलीज में से एक माना जा रहा है। टीजर ऑनलाइन आते ही सेलेब्स और दर्शकों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई, लेकिन इन सब में से जो चर्चा में है वो है अमिताभ बच्चन का मैसेज।