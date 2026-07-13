दिग्गज संगीतकार प्यारेलाल की पत्नी सुनीला शर्मा का हुआ निधन, 78 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Composer Pyarelal Wife Sunila Sharma Passed Away: हिंदी फिल्म संगीत को दशकों तक अपनी धुनों से सजाने वाले दिग्गज संगीतकार प्यारेलाल शर्मा के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी पत्नी सुनीला प्यारेलाल शर्मा का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। परिवार की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक उन्होंने 12 जुलाई को अपने परिजनों के बीच शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सामने आते ही बॉलीवुड और संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर कलाकारों, प्रशंसकों और करीबी लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।