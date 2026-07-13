‘मैं सबको खुश नहीं करता’, राम मंदिर चोरी मामले में मुगलों पर विवादित बयान देने के बाद बोले अनुपम खेर, ट्रोलिंग पर तोड़ी चुप्पी

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा एक बयान को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में अयोध्या स्थित राम मंदिर में दान चोरी की घटना पर उनकी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस बयान के बाद कई लोगों ने उनकी आलोचना की, वहीं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। अब पूरे विवाद के बीच अनुपम खेर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा कर अपनी सोच साफ करने की कोशिश की है।