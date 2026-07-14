‘अच्छा हुआ मेरी मां नहीं है’, दिल को कचोर देने वाले जेल के दिनों को याद कर भावुक हुए मुनव्वर फारूकी

इसी दौरान मुनव्वर ने अपनी मां को याद करते हुए एक बेहद भावुक बात कही। उन्होंने बताया कि उनका दोस्त सदाकत भी उनके साथ जेल में मौजूद था। वो अपनी मां की बीमारी को लेकर परेशान था और उससे कहा कि अगर वो पहले बाहर निकले तो उसकी मां का ध्यान रखे। उसी पल मुनव्वर के मन में ख्याल आया कि 'अच्छा हुआ मेरी मां नहीं है, वरना उन्हें भी यही दर्द झेलना पड़ता।' उन्होंने स्वीकार किया कि ये सोचकर उन्हें खुद पर भी हैरानी हुई, लेकिन जेल का माहौल इंसान को इस कदर तोड़ देता है कि सोचने का तरीका ही बदल जाता है।