पहले खुद को बताया Bisexual, अब बोलीं Asexual हूं, Lock Upp में आकांक्षा चमोला की गेम देख लोग बोले इन्हें Evict करो

Akanksha Chamola Asexual Claim: नेटफ्लिक्स के शो लॉकअप सीजन 2 में आए दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं। अभिनेता गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला लगातार अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। अब शो के हालिया एपिसोड में उन्होंने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग अब उन्हें काफी ट्रोल कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।