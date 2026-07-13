क्या ‘ऐ काश के हम’ का रीक्रिएटेड वर्जन ला रहे हैं सारा और आयुष्मान? वायरल डांस वीडियो

Sara Ali Khan and Ayushmann Khurrana To Recreate Shah Rukh Khan: सारा अली खान और आयुष्मान खुराना अपनी अपकमिंग स्पाई-कॉमेडी फिल्म 'उड़ता तीर' को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म के सेट से सामने आए एक बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। वीडियो में दोनों रोमांटिक डांस करते नजर आ रहे हैं और बैकग्राउंड में शाहरुख खान की फिल्म 'कभी हां कभी ना' का फेमस गाना 'ऐ काश के हम' सुनाई दे रहा है। इसके बाद से फैंस के बीच इस बात को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है कि क्या फिल्म में इस क्लासिक गाने का रीक्रिएटेड वर्जन देखने को मिलने वाला है।