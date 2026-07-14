नाचते-नाचते गाय के बछड़े को जबरदस्ती डांस फ्लोर पर खींचता रहा शख्स, वीडियो पर फूटा टीना दत्ता का गुस्सा

Punjab Viral Calf Dance Floor: सोशल मीडिया पर कथित तौर पर पंजाब का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पशु प्रेमियों और आम लोगों को झकझोर कर रख दिया है। वीडियो में एक बछड़े को डांस फ्लोर पर जबरन खींचकर ले जाया जाता है और तेज म्यूजिक के साथ उसके साथ कथित तौर पर क्रूर व्यवहार किया जाता है। इस घटना पर टीवी अभिनेत्री टीना दत्ता समेत कई कलाकारों ने नाराजगी जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, वायरल वीडियो की प्रामाणिकता और जगह की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।