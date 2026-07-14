‘गलत औरत को हमेशा गलत मर्द मिलेगा’, रिश्तों पर सुनंदा शर्मा ने सुनाई कुरान से मिली सीख, बयान आया चर्चा में

बता दें, सुनंदा शर्मा का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बन गया है। कई लोगों ने उनकी बात को सेल्फटॉक और रिश्तों को समझने का सकारात्मक नजरिया बताया, जबकि कुछ यूजर्स ने इस पर अलग-अलग राय भी रखी। हालांकि, सिंगर ने अपने शब्दों में ये साफ कर दिया कि उनका उद्देश्य किसी समुदाय, धर्म या महिला-पुरुष के चरित्र पर कमेंट करना नहीं था, बल्कि इंसान की सोच और व्यवहार के आधार पर रिश्तों को समझाने का प्रयास था।