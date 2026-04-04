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बीच शो से चीखकर भागीं पंजाबी गायिका सुनंदा शर्मा, शख्स की हरकत से घबराईं, पुलिस ने लिया एक्शन

Sunanda Sharma Stage Incident: पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा के गाजियाबाद कॉन्सर्ट में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने एक बार फिर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 04, 2026

Sunanda Sharma Stage Incident

Sunanda Sharma Stage Incident (सोर्स- एक्स)

Sunanda Sharma Stage Incident: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की लोकप्रिय सिंगर और एक्ट्रेस सुनंदा शर्मा के गाजियाबाद में आयोजित लाइव कॉन्सर्ट के दौरान एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया, जिसने न सिर्फ कार्यक्रम का माहौल बदल दिया बल्कि कलाकारों की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए। स्टेज पर अचानक एक युवक के चढ़ जाने से सुनंदा शर्मा घबरा गईं और उन्हें अपना प्रदर्शन बीच में ही रोककर मंच से उतरना पड़ा।

अचानक स्टेज पर पहुंचा युवक, डर गईं सिंगर (Sunanda Sharma Stage Incident)

गाजियाबाद के राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सुनंदा शर्मा पूरे जोश के साथ प्रस्तुति दे रही थीं। दर्शकों की भारी भीड़ मौजूद थी और माहौल उत्साह से भरा हुआ था। इसी दौरान अचानक एक युवक स्टेज पर चढ़ गया और सिंगर के करीब पहुंचने की कोशिश करने लगा।

बताया जा रहा है कि युवक ने सिंगर के पैर छूने की कोशिश की, जिससे वह असहज हो गईं। इस अप्रत्याशित स्थिति से घबराकर उन्होंने तुरंत मंच छोड़ दिया। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और पुलिस ने युवक को तुरंत वहां से हटाया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो (Sunanda Sharma Stage Incident)

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे ही युवक मंच पर पहुंचता है, सिंगर अचानक घबरा जाती हैं और मंच से उतर जाती हैं। इसके बाद कार्यक्रम का माहौल भी अचानक बदल जाता है।

घटना के बाद आयोजकों और कलाकार की टीम ने स्थिति को देखते हुए शो को आगे जारी न रखने का फैसला लिया। दर्शकों ने काफी देर तक सिंगर के वापस आने का इंतजार किया, लेकिन कार्यक्रम वहीं समाप्त कर दिया गया।

पुलिस ने युवक को लिया हिरासत में

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जिस युवक ने मंच पर चढ़कर सिंगर के पास जाने की कोशिश की थी, उसे पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि वह उसी कॉलेज का छात्र बताया जा रहा है जहां कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि युवक की मंशा क्या थी और सुरक्षा व्यवस्था में कहां चूक हुई।

पहले भी कॉन्सर्ट में दिखा था अलग अंदाज

दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल एक अन्य लाइव कॉन्सर्ट के दौरान सुनंदा शर्मा का एक वीडियो काफी चर्चा में आया था, जिसमें उन्होंने एक प्रशंसक को मंच पर बुलाकर उसे गले लगाया था। उस समय सिंगर ने अपने फैंस के प्रति प्यार और सम्मान जाहिर किया था।

हालांकि इस बार हुई घटना पूरी तरह अलग और अप्रत्याशित थी, जिसने कलाकार को असहज कर दिया और कार्यक्रम को बीच में रोकना पड़ा।

कलाकारों की सुरक्षा पर उठे सवाल

इस घटना के बाद लाइव कॉन्सर्ट्स में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई है। बड़े कार्यक्रमों में कलाकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आयोजकों की जिम्मेदारी होती है, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।

फिलहाल इस मामले को लेकर सिंगर की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके फैंस उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं।

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Published on:

04 Apr 2026 04:45 pm

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