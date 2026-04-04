बीच शो से चीखकर भागीं पंजाबी गायिका सुनंदा शर्मा, शख्स की हरकत से घबराईं, पुलिस ने लिया एक्शन

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जिस युवक ने मंच पर चढ़कर सिंगर के पास जाने की कोशिश की थी, उसे पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि वह उसी कॉलेज का छात्र बताया जा रहा है जहां कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि युवक की मंशा क्या थी और सुरक्षा व्यवस्था में कहां चूक हुई।