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‘मेरे पास शब्द ही नहीं’, समय रैना के कमबैक पर मां ने मनाया जश्न, 14 महीने बाद लौटे कॉमेडियन ने फैंस का जताया आभार

Samay Raina Mother Emotional: समय रैना ने हाल ही में धमाकेदार कमबैक किया है। करीब 14 महीने बाद उनका शो दर्शकों के सामने आया है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 08, 2026

Samay Raina Mother Emotional

Samay Raina Mother Emotional (सोर्स- एक्स)

Samay Raina Mother Emotional: स्टैंड-अप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना एक बार फिर चर्चा में हैं। करीब 14 महीने पहले हुए विवाद के बाद उन्होंने अपने नए यूट्यूब कॉमेडी स्पेशल 'स्टिल अलाइव' के साथ शानदार वापसी की है। इस स्पेशल को दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है, जिसके बाद न सिर्फ समाय भावुक नजर आए बल्कि उनकी मां की खुशी भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई।

विवाद के बाद दमदार वापसी (Samay Raina Mother Emotional)

फरवरी 2025 में कॉमेडी शो 'इंडिया गॉट लेटेंट' को लेकर देशभर में बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। इस शो के दौरान कंटेंट को लेकर कई जगह आलोचना हुई और मामला इतना बढ़ा कि कई शिकायतें दर्ज हो गईं। विवाद के बाद समाय रैना ने शो के एपिसोड हटाने तक का फैसला लिया था और कुछ समय के लिए सार्वजनिक रूप से शांत भी हो गए थे।

हालांकि अब उन्होंने अपने नए स्पेशल के जरिए फिर से दर्शकों के सामने वापसी की है। लगभग डेढ़ घंटे लंबे इस कॉमेडी स्पेशल में उन्होंने अपने जीवन के कठिन दौर, मानसिक दबाव और आर्थिक नुकसान तक के अनुभव खुलकर साझा किए।

मां की खुशी ने जीत लिया दिल

अपने नए स्पेशल को मिल रही सफलता के बाद समाय रैना ने सोशल मीडिया पर एक खास पल साझा किया। उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए अपनी मां से बातचीत का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया, जिसमें उनकी मां बेटे की सफलता से बेहद खुश नजर आईं। इस भावनात्मक पल ने फैंस को भी काफी प्रभावित किया।

समाय ने ये भी बताया कि विवाद के दौरान उनकी मां भारत में थीं जबकि वो विदेश यात्रा पर थे। उस समय वो अपनी परेशानियों को उनसे छिपाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मां ने बेटे की आवाज से ही उसकी तकलीफ समझ ली और परिवार के एक करीबी सदस्य से संपर्क कर उनका ख्याल रखने को कहा। यह घटना उनके लिए बेहद भावुक करने वाली रही।

समय ने फैंस का जताया आभार

समय रैना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अब फैंस को थेंक्यू कहा है। समय ने लिखा- 'मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। स्टिल अलाइव को इतना सारा प्यार और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूं। मेरे पास बिल्कुल भी शब्द नहीं हैं।'

मानसिक और आर्थिक चुनौतियों का किया सामना

समाय रैना ने अपने कॉमेडी स्पेशल में इस मुश्किल दौर के कई अनसुने पहलुओं पर भी बात की। उन्होंने खुलासा किया कि विवाद के चलते उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा और मानसिक रूप से भी यह समय आसान नहीं था। कई मौकों पर वे भावुक भी हो गए।

इसके बावजूद उन्होंने दर्शकों के समर्थन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया और कहा कि फैंस के प्यार ने ही उन्हें फिर से मंच पर लौटने की हिम्मत दी।

नए सीजन की भी की घोषणा

सबसे खास बात यह रही कि समाय रैना ने अपने लोकप्रिय शो 'इंडिया गॉट लेटेंट' के दूसरे सीजन की वापसी का संकेत भी दिया है। इससे उनके फैंस के बीच उत्साह और बढ़ गया है। माना जा रहा है कि ये नया सीजन पहले से ज्यादा जिम्मेदारी और बेहतर तैयारी के साथ सामने आएगा।

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Updated on:

08 Apr 2026 04:45 pm

Published on:

08 Apr 2026 04:26 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘मेरे पास शब्द ही नहीं’, समय रैना के कमबैक पर मां ने मनाया जश्न, 14 महीने बाद लौटे कॉमेडियन ने फैंस का जताया आभार

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