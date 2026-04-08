‘मेरे पास शब्द ही नहीं’, समय रैना के कमबैक पर मां ने मनाया जश्न, 14 महीने बाद लौटे कॉमेडियन ने फैंस का जताया आभार

Samay Raina Mother Emotional: स्टैंड-अप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना एक बार फिर चर्चा में हैं। करीब 14 महीने पहले हुए विवाद के बाद उन्होंने अपने नए यूट्यूब कॉमेडी स्पेशल 'स्टिल अलाइव' के साथ शानदार वापसी की है। इस स्पेशल को दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है, जिसके बाद न सिर्फ समाय भावुक नजर आए बल्कि उनकी मां की खुशी भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई।