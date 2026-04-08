‘मैं रो रहा था, आंसू आ रहे थे’ समय रैना का खुलासा, 70 के बुजुर्ग माता-पिता को पुलिस के पैरों में गिरता देखा

Samay Raina Emotional: मशहूर कॉमेडियन समय रैना ने पूरे एक साल के लंबे और खामोश इंतजार के बाद डिजिटल दुनिया में वापसी कर ली है। 7 अप्रैल 2026 को यूट्यूब पर रिलीज हुए उनके नए कॉमेडी स्पेशल "Still Alive" ने आते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। लेकिन इस बार समय सिर्फ जोक्स नहीं सुना रहे, बल्कि उन्होंने उस 'काली रात' का कच्चा चिट्ठा खोला है जब उनके एक शो की वजह से उनके साथियों के परिवारों की जान पर बन आई थी। सोशल मीडिया पर समय का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। वीडियो देख उनके फैंस भी इमोशनल हो गए हैं।