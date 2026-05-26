26 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Don 3 Controversy: बैन होने के बाद कुर्ता-पायजामा और नेहरू जैकेट में दिखे रणवीर सिंह, मीडिया से छुपाया चेहरा

Ranveer singh Video: रणवीर सिंह जहां एक तरफ धुरंधर की सफलता का जश्न मना रहे थे वहीं, उनको एक बड़ा झटका लगा, उन्हें FWICE ने बैन कर दिया। ऐसे में वह पहली बार स्पॉट हुए लेकिन वह काफी बदले हुए नजर आए। उन्होंने मीडिया के सामने चेहरा छुपाया और फटाफट निकल गए। रणवीर को ऐसे देखना उनके फैंस को काफी परेशान कर रहा है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

May 26, 2026

Ranveer singh hide face and run away after banned by fwice farhan akhtar Don 3 controversy

रणवीर सिंह ने बैन के बाद छुपाया चेहरा

Ranveer Singh spotted at Mumbai airport viral video: बॉलीवुड के सबसे एनर्जेटिक और बेबाक अभिनेताओं में शुमाररणवीर सिंहइन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे बड़े संकट से गुजर रहे हैं। उनका पूरा करियर खत्म होने की कगार पर आ गया है। उन्हें FWICE ने इंडस्ट्री में बैन कर दिया है। यह पूरा विवाद फरहान अख्तर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'डॉन 3' को लेकर छिड़ा हुआ है। इसी भारी तनाव और गहमा-गहमी के बीच, मंगलवार को रणवीर सिंह को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया।

अक्सर पैपराजी को देखते ही उछल-कूद करने वाले, मुस्कुराकर पोज देने वाले और 'बाबा' कहकर चिल्लाने वाले रणवीर का इस बार बदला हुआ रूप देखने को मिला। वीडियो में वह कैमरों से लगातार बचते, नजरें चुराते और बिना कोई बात किए चुपचाप सिर नजर आए।

रणवीर ने बैन के बाद छिपाया चेहरा (Ranveer Singh Face hide after banned by FWICE)

एयरपोर्ट से सामने आए वीडियो में रणवीर सिंह का बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा था। उन्होंने सफेद रंग का कुर्ता-पायजामा पहना हुआ था और उसके ऊपर ब्लैक कलर का ओवरकोट कैरी किया था। विवादों की वजह से वह मीडिया का सामना नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने चेहरे को ब्लैक मास्क और बड़े सनग्लासेज से पूरी तरह ढक रखा था। वहां मौजूद पैपराजी लगातार उन्हें 'बाबा-बाबा' और 'रणवीर भाई' कहकर आवाजें लगाते रहे, लेकिन रणवीर ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा और बिना कोई रिएक्शन दिए सीधे एयरपोर्ट के एंट्री गेट की तरफ बढ़ गए।

क्यों भड़के फिल्म फेडरेशन और मेकर्स? (Farhan Akhtar Excel Entertainment complaint against Ranveer)

बता दें, यह पूरा बखेड़ा सोमवार को शुरू हुआ था। FWICE ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर रणवीर सिंह के खिलाफ 'असहयोग आंदोलन' यानी नॉन-cooperation का एलान कर दिया। फेडरेशन ने साफ कहा कि जब तक यह विवाद नहीं सुलझता, तब तक उनका कोई भी वर्कर या टेक्नीशियन रणवीर के साथ काम नहीं करेगा। दरअसल, 'डॉन' फ्रेंचाइजी के मेकर्स यानी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने अप्रैल में रणवीर के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।

मेकर्स का आरोप है कि रणवीर ने उनके साथ तीन फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। शूटिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाए जा चुके थे, लेकिन शूटिंग शुरू होने के ठीक 10 दिन पहले रणवीर ने अचानक फिल्म छोड़ दी। अब मेकर्स उनसे प्री-प्रोडक्शन में हुए 45 करोड़ रुपये के भारी नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। फेडरेशन ने जब इस मामले में बीच-बचाव करना चाहा, तो रणवीर के वकीलों ने यह कहकर बात करने से मना कर दिया कि यह मामला फेडरेशन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, जिससे FWICE नाराज हो गया।

रणवीर ने बैन पर तोड़ी चुप्पी (Ranveer Singh official statement on 45 crore loss)

इस पूरे ड्रामे और इंडस्ट्री में बैन होने की खबरों के बाद रणवीर सिंह की टीम की तरफ से भी एक ऑफिशियल बयान जारी किया गया है। बयान में कहा गया है, "रणवीर ने इस पूरे मुद्दे पर जानबूझकर चुप रहने का फैसला किया है। उनका मानना है कि प्रोफेशनल मतभेदों को हमेशा मैच्योरिटी, गरिमा और आपसी सम्मान के साथ बंद कमरों में सुलझाना चाहिए, न कि सरेआम।" रणवीर की टीम ने साफ किया कि उनके दिल में इस फ्रेंचाइजी से जुड़े हर इंसान के लिए बहुत इज्जत है और वे आगे भी इस मामले पर कोई पब्लिक बयानबाजी नहीं करेंगे। साल 2023 में घोषित हुई 'डॉन 3' लगातार स्टारकास्ट के बदलने के चलते पहले ही विवादों में थी, और अब इस नए विवाद ने फिल्म के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है।

ये भी पढ़ें

कौन हैं मेजर हर्षित शर्मा? जो ट्विशा शर्मा को दिलाना चाहते हैं इंसाफ, बोले- काश अजमेर मेरे पास आ जाती
टॉलीवुड
who is Major harshit sharma fights for twisha sharma justice said it is not suicide it plan murder

खबर शेयर करें:

Published on:

26 May 2026 10:16 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Don 3 Controversy: बैन होने के बाद कुर्ता-पायजामा और नेहरू जैकेट में दिखे रणवीर सिंह, मीडिया से छुपाया चेहरा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

एक्ट्रेस ट्विशा की विदाई के समय सास ने मांगे थे 2 लाख रुपये, CBI की FIR से सच्चाई आएगी सामने

Twisha Sharma mother in law giribala Singh Demanded Rs 2 Lakh During Vidai cbi fir big revealed
बॉलीवुड

रणवीर सिंह को बैन करने के बाद आया FWICE चीफ अशोक पंडित का बयान, कड़ा एक्शन लेने का बताया कारण

Ranveer Singh Don 3 Controversy
बॉलीवुड

कोरियोग्राफर से फैन ने कर दी अजीब डिमांड, बोली- मुझे आपके साथ बच्चा चाहिए, मुदस्सर खान ने किया खुलासा

Mudassar Khan Weird Fan Request
बॉलीवुड

धर्मेंद्र के पद्म विभूषण पुरस्कार पर भावुक हुईं बेटी ईशा देओल, बोलीं- काश पापा आज हमारे साथ होते

Esha Deol On Dharmendra Padma Vibhushan
बॉलीवुड

Don 3 Controversy: बॉलीवुड में अब काम नहीं कर पाएंगे रणवीर सिंह? जानें FWICE के बैन का क्या है मतलब

Ranveer Singh FWICE Ban Don 3 Controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.