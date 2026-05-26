Don 3 Controversy: बैन होने के बाद कुर्ता-पायजामा और नेहरू जैकेट में दिखे रणवीर सिंह, मीडिया से छुपाया चेहरा

इस पूरे ड्रामे और इंडस्ट्री में बैन होने की खबरों के बाद रणवीर सिंह की टीम की तरफ से भी एक ऑफिशियल बयान जारी किया गया है। बयान में कहा गया है, "रणवीर ने इस पूरे मुद्दे पर जानबूझकर चुप रहने का फैसला किया है। उनका मानना है कि प्रोफेशनल मतभेदों को हमेशा मैच्योरिटी, गरिमा और आपसी सम्मान के साथ बंद कमरों में सुलझाना चाहिए, न कि सरेआम।" रणवीर की टीम ने साफ किया कि उनके दिल में इस फ्रेंचाइजी से जुड़े हर इंसान के लिए बहुत इज्जत है और वे आगे भी इस मामले पर कोई पब्लिक बयानबाजी नहीं करेंगे। साल 2023 में घोषित हुई 'डॉन 3' लगातार स्टारकास्ट के बदलने के चलते पहले ही विवादों में थी, और अब इस नए विवाद ने फिल्म के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है।