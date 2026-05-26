हिंदू लड़की से शादी करते ही कोरियोग्राफर पर लगा ‘जिहाद’ का आरोप, मुदस्सर खान ने अब बयां किया दर्द

Mudassar Khan On Interfaith Marriage: बॉलीवुड की चमक-दमक भरी दुनिया बाहर से जितनी खूबसूरत नजर आती है, सितारों की निजी जिंदगी उतनी ही मुश्किलों से भरी होती है। खासकर जब बात प्यार और शादी की हो, तो कई बार कलाकारों को समाज, परिवार और सोशल मीडिया की तीखी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ झेला मशहूर कोरियोग्राफर मुदस्सर खान ने, जिन्होंने दूसरे धर्म में शादी करने के बाद अपनी जिंदगी के कठिन दौर का खुलासा किया है।