FWICE ने रणवीर सिंह पर लगाया नॉन-कोऑपरेशन बैन, एक्टर की बढ़ीं मुश्किलें

एक्टर रणवीर सिंह को पहले 'डॉन 3' के नए लीड स्टार के तौर पर अनाउंस किया गया था। फिल्म की घोषणा के बाद इसे लेकर काफी चर्चा भी हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद खबरें आने लगीं कि एक्टर और मेकर्स के बीच क्रिएटिव मतभेद पैदा हो गई हैं, जिसके चलते प्रोजेक्ट रुक गया। इसी बीच, रणवीर के फिल्म से अलग होने की खबर ने विवाद को और बढ़ा दिया। बता दें, फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह के अचानक प्रोजेक्ट छोड़ने और बैन जैसे गंभीर मुद्दा बताते हुए FWICE में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद फेडरेशन ने मामले की समीक्षा की और इंडस्ट्री से रणवीर सिंह के साथ सहयोग न करने का निर्देश जारी किया। हालांकि, ये फैसला अंतिम माना जाएगा या नहीं, इस पर अभी भी चर्चा जारी है।