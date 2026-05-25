राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से किया सम्मानित, अवॉर्ड लेते वक्त इमोशनल हुई हेमा मालिनी

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया ने X पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें अहाना देओल को इमोशनल होते देखा जा सकता है। जब हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की तरफ से ये सम्मान स्वीकार किया तो पूरे हॉल में एक इमोशनल माहौल था। अहाना के आंसू उन लाखों लोगों की भावनाओं को बयान कर रहे थे जो धर्मेंद्र को अपना प्रिय स्टार मानते थे। साथ ही, PIB के पोस्ट में धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा के सबसे बहुमुखी और सफल एक्टर में से एक बताया गया जिन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करके भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी। ये पद्म विभूषण उनके छह दशकों से ज्यादा के शानदार फिल्मी सफर को श्रद्धांजलि है।