धर्मेंद्र का मरणोपरांत ‘पद्म विभूषण’ सम्मान लेने पहुंचीं हेमा मालिनी, सनी और बॉबी देओल पर दिया बयान

समारोह के दौरान जब मंच परधर्मेंद्र जी का नाम पुकारा गया, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। राष्ट्रपति भवन में यह मरणोपरांत सम्मान ग्रहण करने के बाद हेमा मालिनी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाईं। दिल्ली में खास बातचीत करते हुए हेमा मालिनी ने कहा, "यह मेरे लिए और हमारे पूरे देओल परिवार के लिए एक बेहद भावुक क्षण है। काश, आज इस सम्मान को देखने के लिए खुद हमारे बीच मौजूद धर्मेंद्र जी होते। इस खास मौके पर मेरी छोटी बेटी अहाना मेरे साथ दिल्ली आई है। बड़ी बेटी ईशा भी यहां हमारे साथ आना चाहती थी, लेकिन कुछ जरूरी पारिवारिक कारणों से वह नहीं आ सकी।"