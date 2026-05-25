तलाक के बाद ईशा देओल और भरत तख्तानी लंच पर पहुंचे, फैंस बोले- इनसे सीखो रिश्ता निभाना

Esha Deol Bharat Takhtani lunch photos: देओल परिवार के लिए पिछला कुछ समय बेहद भावुक और मुश्किलों से भरा रहा है। पिछले साल नवंबर में हिंदी सिनेमा के 'ही-मैन' धर्मेंद्र जी के निधन ने पूरे परिवार को गहरा सदमा दिया था। पिता के जाने के बाद से ही हेमा मालिनी, ईशा और अहाना देओल खुद को संभालने और इस बड़े दुख से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। इस कठिन दौर के बीच, धर्मेंद्र की बड़ी बेटी ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा शेयर किया है जिसने फैंस का दिल जीत लिया है। ईशा ने अपने पूर्व पति भरत तख्तानी के साथ मुस्कुराते हुए एक तस्वीर शेयर की है। यह तस्वीर साबित करती है कि जिंदगी में चाहे जितने उतार-चढ़ाव आएं, कुछ रिश्ते आपसी सम्मान और गरिमा के साथ हमेशा कायम रहते हैं।