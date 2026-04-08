प्रेमानंद महाराज ने दिया नीम करोली बाबा पर बन रही फिल्म को लेकर बड़ा बयान, मेकर्स को चेताया

Premanand Maharaj on Neem Karoli Baba Biopic: नीम करोली बाबा, जिन्हें भक्त साक्षात हनुमान जी का अवतार मानते हैं और जिनके दर पर मार्क जुकरबर्ग से लेकर विराट कोहली तक माथा टेक चुके हैं, अब उनके जीवन की कहानी बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। हाल ही में फिल्म 'हनुमान अंश' का बड़े शानदार तरीके से ऐलान किया गया, लेकिन इस फिल्म के शुरू होने से पहले ही एक बेहद खास और आध्यात्मिक चर्चा सुर्खियों में है। फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर, जो विदेश से भारत लौटी हैं, हाल ही में अपनी टीम के साथ वृंदावन के विख्यात संत प्रेमानंद जी महाराज का मार्गदर्शन लेने पहुंचीं थी। जहां पर प्रेमानंद महाराज जी ने इस फिल्म को लेकर बड़ी चेतवानी दे डाली।