अभिषेक को पैरों पर खड़ा क्यों नहीं कर पाए?, अमिताभ बच्चन से पूछना चाहते थे समय रैना ये सवाल

Samay Raina On Amitabh Bachchan: मशहूर कॉमेडियन समय रैना अपनी बेबाकी और 'डार्क ह्यूमर' के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में अपने शो "स्टिल अलाइव" के दौरान समय ने टीवी शो'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) में अपनी उपस्थिति को लेकर कुछ ऐसे खुलासे किए हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। समय ने बताया कि नेशनल टीवी पर 'सभ्य' दिखने के लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन के सामने कई बड़े झूठ बोले थे। साथ ही उन्होंने बताया कि जब वह अमिताभ बच्चन के सामने बैठे थे तो उनके दिमाग में कई सारे जोक आ रहे थे। जिसमें से एक अभिषेक बच्चन के करियर को लेकर था।