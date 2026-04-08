‘मेरे साथ अन्याय किया’, सलमान खान पहुंचे नेशनल कंज्यूमर कमीशन, जिला आयोग के फैसले को दी चुनौती

Salman Khan Pan Masala Ad: बॉलीवुडके भाईजान यानी सलमान खान इन दिनों एक विज्ञापन को लेकर कानूनी पचड़ों में फंस गए हैं। मामला इतना बढ़ गया है कि अभिनेता को अब नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। यह पूरा विवाद 'राजश्री इलायची' के विज्ञापन से जुड़ा हुआ है, जिसमें जयपुर की एक उपभोक्ता अदालत ने सलमान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए न सिर्फ वारंट जारी किया है, बल्कि उनकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स (STF) तक बनाने का आदेश दे दिया था। अब इस पर सलमान खान ने बड़ा एक्शन लिया है।