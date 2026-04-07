राजपाल यादव के ‘कर्ज’ पर मजाक पड़ा भारी, सपोर्ट में उतरे सलमान खान, दे डाली ये सलह

इस पर कार्यक्रम को होस्ट कर रहे पत्रकार सौरभ द्विवेदी ने चुटकी लेते हुए कहा, "राजपाल भाई, डॉलर-रुपया कितना भी ऊपर-नीचे हो, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं।" यह टिप्पणी राजपाल के हालिया 'चेक बाउंस' विवाद और जेल यात्रा की ओर इशारा थी। हालांकि वहां मौजूद लोग हंस पड़े और खुद राजपाल ने भी इसे हंसी में टाला, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस को यह मजाक नागवार गुजरा। लोगों का कहना था कि इतने बड़े मंच पर किसी के व्यक्तिगत संघर्ष का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है।