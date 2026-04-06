‘जेल के डर से मांगी माफी’, राकेश बेदी ने प्रतिबंधित शब्द बोलने पर दी सफाई, आजाद समाज पार्टी ने कसा तंज

यह विवाद तब शुरू हुआ जब राकेश बेदी ने कुछ महीने पहले एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में उन्होंने दलित और पिछड़े समाज के उत्थान के लिए बाबा साहेब के योगदान की चर्चा की थी, लेकिन इसी दौरान उन्होंने 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया था। बता दें कि भारत में आधिकारिक तौर पर इस शब्द का इस्तेमाल प्रतिबंधित और अनुचित माना जाता है। आजाद समाज पार्टी के मुंबई अध्यक्ष कैलाश जायसवाल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और अभिनेता से सीधे बात कर उन्हें अपनी गलती सुधारने और समुदाय से माफी मांगने का आग्रह किया।