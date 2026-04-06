सचिन की तारीफ और राकेश बेदी की वो बात, जिसने सरहद पार तक मचा दिया कोहराम!

इस फिल्म में राकेश बेदी का रोल काफी स्पेशल और सस्पेंस वाला है, जिसे दर्शक काफी पसंद कर रहे है। बता दें, द लल्लनटॉप को दिए एक इंटरव्यू में राकेश बेदी ने बताया कि उनकी तारीफों का सिलसिला जारी है, लेकिन जो फोन उन्हें सबसे ज्यादा खुशी दी, वो भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का था और सचिन ने उन्हें कहा, "राकेश जी, मजा आ गया! क्या छक्का मारा आपने!" जिस पर राकेश ने हंसकर जवाब दिया, "आपने तो छक्के भारत में मारे हैं, लेकिन मेरा छक्का पाकिस्तान में गिरा है।"