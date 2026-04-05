‘धुरंधर 2’ में इस रोल को करना चाहते थे परेश रावल, आदित्य धर से हुई थी बात, अब जाकर किया खुलासा

Paresh Rawal On Dhurandhar 2 (सोर्स- एक्स)
Paresh Rawal On Dhurandhar 2: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने हाल ही में रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर ऐसी प्रतिक्रिया दी है, जिसने फिल्म प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अपने बेहतरीन अभिनय और सटीक कॉमिक टाइमिंग के लिए पहचाने जाने वाले परेश रावल ने इस स्पाई थ्रिलर की तारीफ करते हुए कहा कि वो खुद भी इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहते थे। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बन गया है।
दरअसल, 'धुरंधर 2' ने रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म की कहानी, निर्देशन और कलाकारों की दमदार एक्टिंग की काफी सराहना की जा रही है। हालांकि कुछ लोगों ने फिल्म को लेकर आलोचनात्मक राय भी रखी, लेकिन इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकारों ने इस प्रोजेक्ट को एक मजबूत और प्रभावशाली फिल्म बताया है। ऐसे में परेश रावल की प्रतिक्रिया भी खास मायने रखती है।
PTI के साथ एक इंटरव्यू के दौरान परेश रावल ने खुलकर बताया कि उन्होंने धुरंधर का पहला भाग दो बार देखा था और दूसरे भाग को भी दोबारा देखने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने फिल्म को केवल एक साधारण मूवी नहीं बल्कि एक “सागा” यानी लंबी और प्रभावशाली कहानी की तरह बताया। अभिनेता ने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि फिल्म देखने के बाद उन्हें पहली बार ऐसा लगा कि काश वह भी इसका हिस्सा होते, तो अनुभव और भी खास हो सकता था।
परेश रावल ने निर्देशक आदित्य धर से हुई बातचीत का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने मजाक में कहा था कि उन्हें लगता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के दो हमशक्ल हैं- एक उनकी तरह दिखता है और दूसरा आर. माधवन जैसा। यह बयान सुनकर वहां मौजूद सभी लोग मुस्कुरा उठे। उनके इस हल्के-फुल्के अंदाज ने इंटरव्यू को और दिलचस्प बना दिया।
गौरतलब है कि फिल्म में आर. माधवन ने एक ऐसे किरदार को निभाया है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक मजबूत व्यक्तित्व से प्रेरित बताया जा रहा है। वहीं इससे पहले परेश रावल भी एक देशभक्ति आधारित फिल्म में इसी तरह की प्रेरणा से जुड़े किरदार निभा चुके हैं। ऐसे में दर्शकों को यह तुलना काफी रोचक लगी।
फिल्म 'धुरंधर 2' की स्टारकास्ट भी काफी प्रभावशाली है। रणवीर सिंह के अलावा इसमें कई अनुभवी और प्रतिभाशाली कलाकार नजर आए हैं, जिनकी वजह से फिल्म का प्रभाव और भी मजबूत हो गया है। दर्शकों के बीच फिल्म के एक्शन, भावनात्मक दृश्यों और देशभक्ति से जुड़े मैसेज को खासा पसंद किया जा रहा है।
इसके साथ ही फिल्म से दिवंगत अभिनेता सतीश कौशिक का जुड़ाव भी भावनात्मक रूप से खास माना जा रहा है। फिल्म के क्रेडिट्स में उनके परिवार का आभार व्यक्त किया गया है, जिससे ये साफ होता है कि इस प्रोजेक्ट से उनका रिश्ता गहरा था। यह पहल फिल्म को एक भावनात्मक आयाम भी देती है।
फिलहाल दर्शक फिल्म के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि थिएटर रन पूरा होने के बाद यह फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी धमाल मचाएगी।
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