‘धुरंधर 2’ में इस रोल को करना चाहते थे परेश रावल, आदित्य धर से हुई थी बात, अब जाकर किया खुलासा

Paresh Rawal On Dhurandhar 2: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने हाल ही में रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर ऐसी प्रतिक्रिया दी है, जिसने फिल्म प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अपने बेहतरीन अभिनय और सटीक कॉमिक टाइमिंग के लिए पहचाने जाने वाले परेश रावल ने इस स्पाई थ्रिलर की तारीफ करते हुए कहा कि वो खुद भी इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहते थे। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बन गया है।