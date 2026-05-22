Twisha Sharma Death Case के बीच रिद्धि डोगरा का बड़ा बयान, 2026 में शादी को रोमांटिक बनाना बंद करें!

इतना ही नहीं, रिद्धि ने अपने नोट में लिखा कि जिस दुनिया में उनके माता-पिता बड़े हुए वो दुनिया अब नहीं रही। 2026 में शादी पहले जैसी नहीं रही, जबरदस्ती रोमांटिक बनाना बंद करें। उन्होंने लड़कों को साफ बताया कि आज लड़कियां वो नहीं करेंगी जो उनसे आंख मूंदकर करने को कहा जाए, क्योंकि कानून ने उन्हें ताकत दी है। रिद्धि ने आगे कहा कि आज लड़कियों को नौकरी मिल सकती है, रहने की जगह मिल सकती है और वे समाज में शांति से रह सकती हैं। उन्हें जीने के लिए शादी की जरूरत नहीं है।