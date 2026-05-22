ट्विशा शर्मा की मौत के बाद अचानक वायरल हुआ Made In Heaven का ये एपिसोड, कारण आया सामने

'मेड इन हेवन' का यह चर्चित एपिसोड 'द प्राइस ऑफ लव' (The Price of Love) नाम से है, जिसमें एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी ने 'प्रियंका मिश्रा' और रविश देसाई ने 'विशाल श्रीवास्तव' का किरदार निभाया था। एपिसोड में दिखाया जाता है कि शादी की रस्में शुरू होने ही वाली होती हैं कि अचानक दूल्हे के माता-पिता रंग बदल लेते हैं। वह दुल्हन के पिता के सामने दिल्ली की पॉश डिफेंस कॉलोनी में एक फ्लैट और 2 करोड़ रुपये की भारी-भरकम मांग रख देते हैं। अपनी बेटी की खुशियों की खातिर लाचार पिता किसी तरह फ्लैट के बदले 4 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार हो जाते हैं।