‘प्रॉस्टीट्यूशन सर्विस करने जैसा’, एक्ट्रेस अनुप्रिया गोएंका के बायन के बाद फूटा लोगों का गुस्सा, लगाई क्लास

Anupriya Goenka comments on prostitution: 'वॉर', 'पद्मावत' और 'टाइगर जिंदा है' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी का लोहा मनवा चुकीं मशहूर एक्ट्रेस अनुप्रिया गोएंकाइन दिनों अपनी फिल्मों की वजह से नहीं, बल्कि एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर दिए गए अपने बेबाक बयान की वजह से सुर्खियों में आ गई हैं। अनुप्रिया ने देश में वेश्यावृत्ति यानी प्रॉस्टीट्यूशन को लेकर एक ऐसा नजरिया पेश किया है, जिसने सोशल मीडिया पर एक नई और तीखी बहस को जन्म दे दिया है। एक्ट्रेस का मानना है कि यह पेशा एक तरह से समाज सेवा जिसे सोशल सर्विस कह सकते हैं वैसा काम करता है, जिसने समाज की कई औरतों को सुरक्षित रखने में मदद की है। इसी पर एक्ट्रेस को लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा है।