PM नरेंद्र मोदी की अपील दोहराते हुए रवि किशन से हुई बड़ी गलती, इंटरनेट पर बन गए मीम किंग

रवि ने ये भी कहा कि वो एक आम इंसान हैं और गलतियां करते हैं, जैसे कि उनका पुराना 'जल्दी देर से' वाला बयान था। उन्होंने मजाक में कहा कि लोग उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे वो किसी अलग स्पेस से आए हों। रवि किशन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी फिल्म का भी प्रमोशन कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में भी लोग पूछते हैं कि वो करते क्या हैं। इस पर वो हंसते हुए कहते है कि 'मां बहन' में भी वायरल होने के सारे मसाले हैं, जबरदस्त स्टार कास्ट और मैं खुद यहीं फिलहाल कर रहा हूं। उनका कहना था, "मुझे तो बस आना है और वायरल होना है।"