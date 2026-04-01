भोजपुरी एक्टर रवि किशन ने ‘धुरंधर 2’ को प्रोपेगेंडा बताने वालों पर कसा तंज, बोले- ‘एक नया कबूतर पकड़ लिए हैं लोग!’

फिल्म का हिस्सा न बन पाने पर एक्टर ने कहा “मुझे पता है कि कहीं न कहीं कोई मेरे लिए 'धुरंधर' जैसी फिल्म लिख रहा होगा। जो किस्मत में लिखा है, वही होगा; यह मेरे नसीब में नहीं था। इसी तरह, मैं अपनी पसंदीदा फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में नहीं हूं, इसलिए मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है! लेकिन, मैं आदित्य धर या संजय लीला भंसाली के साथ जरूर काम करना चाहूंगा, जैसे अब मुझे 'नागजिला' में करण जौहर के साथ काम करने का मौका मिला। इसलिए, मुझे कोई अफसोस नहीं।" उनका कहना है कि अगर उन्हें 'धुरंधर' में कास्ट किया जाता, तो वो खुशी-खुशी कोई भी रोल कर लेते, हालांकि, उन्हें रणवीर का किरदार हजमा खास तौर पर पसंद आया।