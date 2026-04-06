राजपाल यादव का मजाक उड़ाना सौरभ द्विवेदी को पड़ा भारी, यूजर्स बोले- ‘इसके सिर पर घमंड सवार हो गया है’

Saurabh Dwivedi Trolled Over Debt Joke: बीते रविवार को मुंबई में चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 आयोजित हुए जिसमें फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं। इस अवॉर्ड फंक्शन में भी 'धुरंधर' छाई रही. इस शो को स्टैंडअप कॉमेडियन जाकिर खान, जाने माने पत्रकार सौरभ द्विवेदी, आलिया भट्ट, और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने होस्ट किया। वहीं, इस इवेंट में इसी साल चेक बाउंस केस के चलते तिहाड़ जेल जा चुके एक्टर-कॉमेडियन राजपाल यादव ने भी शिरकत की। इवेंट के दौरान राजपाल यादव ने दुनिया भर में चल रहे युद्ध और डॉलर पर बात की, जिस पर जिस पर सौरभ द्विवेदी ने फिरकी लेते हुए उनका मजाक उड़ाया। सोशल मीडिया पर जब इसका वीडियो वायरल हुआ तो नेटिजन्स ने पत्रकार पर साधा निशाना। बता दें कि इस इवेंट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल थे।