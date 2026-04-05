‘पाकिस्तान की 80% जनता Gay है’, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हिना बलोच के बयान के बीच ‘धुरंधर’ का सीन फिर हुआ वायरल

Hina Baloch Viral Statement: आदित्य धर निर्देशित और रणवीर सिंह अभिनीत 'धुरंधर 2' पिछले 17 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाये हुए है और छप्पर फाड़ कमाई करते हुए तकरीबन 1500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है। 'धुरंधर' और 'धुरंधर- द रिवेंज' सिर्फ एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म नहीं है, बल्कि ये एक भारतीय जासूस की कहानी भी है जो पाकिस्तान के लियारी इलाके में एक जासूस (हमजा अली मजारी) के रूप में जाता है और वहां के कुख्यात गैंगस्टर रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) के गैंग में शामिल हो जाता है और भारत के लिए जासूसी करता हैं। हालांकि, भारत में वो एक अपराधी था। हमजा के इस किरदार में रणवीर सिंह ने अपने दमदार अभिनय से जान फूंक दी है।