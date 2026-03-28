‘उनकी खामोशी भी बोलती है’…, अक्षय खन्ना के स्क्रीन भाई ने खोले उनकी जिंदगी के कई राज

साल 2025 अक्षय खन्ना के लिए अच्छा रहा। इस साल अक्षय की दो फिल्में 'छावा' और 'धुरंधर' रिलीज हुईं। जहां छावा के औरंगजेब ने क्रूरता की सारी हदें पार कीं, वहीं धुरंधर के रहमान डकैत ने लोगों को खौफजदा किया। एक साल की शुरुआत में विक्की कौशल के साथ 'छावा' जिसमें वो मुगल बादशाह औरंगजेब के किरदार में नजर आये। औरंगजेब की भूमिका में अक्षय इस कदर रम गए कि लोग ये मानने लगे कि असलियत में औरंगजेब ऐसा ही दिखता होगा। फिल्म में जब-जब औरंगजेब की एंट्री होती थी लोग शांत होकर नफरत भरी निगाहों से उनको देखने लगते थे। इतना ही नहीं स्क्रीन पर आने का भी लोग इंतजार करते थे। वहीं, धुरंधर में अक्षय के किरदार रहमान डकैत की हर तरफ चर्चा रही। फिर चाहे वो उनका एंट्री डांस हो या फिर उनका खूंखार किरदार। सोशल मीडिया पर फैंस रहमान डकैत उर्फ अक्षय खन्ना की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। औरंगजेब का किरदार हो या रहमान डकैत दोनों किरदार निभाकर अक्षय ने साबित कर दिया कि वो एक बेहतरीन और उम्दा कलाकार हैं।