धुरंधर एक्टर दानिश पंडोर ने बताया कटे सिर से फुटबॉल खेलने वाले सीन का खौफनाक सच, बोले- ‘मैं बहुत डरा हुआ था’

एंट लाइव से बात करते हुए दानिश ने कहा, “वो घटना रियल लाइफ में असल में घटी थी। जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा, तो मैं बहुत डर गया था। इसके बारे में पढ़कर ही मुझे आश्चर्य हुआ कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन एक एक्टर में एक खास क्षमता होती है और जब वो किसी किरदार पर काम करते हैं, तो वो खुद को पूरी तरह से उसमें ढाल लेते हैं। जैसे-जैसे आप किरदार के बारे में पढ़ते जाते हैं, आप समझने लगते हैं कि वो कैसा व्यवहार करेगा, और आप कुछ क्रिएटिव फ्रीडम भी ले सकते हैं।”