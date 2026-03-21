12 साल बाद फिर चर्चा में आया कराची का खूंखार डॉन ‘उजैर बलोच’, गिरफ्तारी वाली पोस्ट हुई वायरल

उजैर बलोच कराची के सबसे पुराने और पिछड़े इलाके 'ल्यारी' के उस गैंग का सरगना था, जिससे पूरा शहर कांपता था। साल 2012 में 'रहमान डकैत' के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद इस गिरोह की कमान उजैर के हाथ में आई। उसने जबरन वसूली, अपहरण और हत्याओं के जरिए अपना एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया कि कराची के व्यापारियों के लिए ल्यारी से आने वाली एक फोन कॉल ही दहशत फैलाने के लिए काफी थी। दिलचस्प बात यह है कि इतनी आपराधिक छवि के बावजूद वह इलाके के लोगों के लिए 'मसीहा' बनने का ढोंग करता था। वह लोगों की शादियों, इलाज और शिक्षा के लिए पैसे बांटता था।