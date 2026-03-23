धुरंधर एक्ट्रेस सौम्या टंडन को आई ‘रहमान डकैत’ की याद, बोलीं- ‘वो बहुत अच्छे थे’

Saumya Tandon Akshaye Khanna: एक्ट्रेस सौम्या टंडन आदित्य धर की सबसे बड़ी हिट फिल्म के सीक्वल से धुरंधर की दुनिया में वापसी कर रही हैं, लेकिन यह सफर भावनात्मक उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। इस फ्रेंचाइज में अपने किरदार को फिर से निभा रही एक्ट्रेस ने स्वीकार किया कि 'धुरंधर 2' की शूटिंग के दौरान उन्हें अक्षय खन्ना के रहमान डकैत जो उनका पति का किरदार था के साथ स्क्रीन शेयर करने की बहुत याद आई।