अर्जुन रामपाल ने याद किया 26/11 का खौफनाक मंजर, बोले- ‘धुरंधर ने दिया बदला लेने का मौका’

हमलों को प्रत्यक्ष रूप से झेलने के बाद, रामपाल ने बताया कि 'धुरंधर' उनके लिए एक तरह का 'बदला' बन गया। उन्होंने कहा कि उस सुबह घर लौटने पर उनके मन में उमड़ रही भावनाएं असहनीय थीं, क्योंकि उन्हें कई बार गाड़ी रोकनी पड़ी क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। उन्होंने आगे कहा, 'जब आदित्य धर ने 26/11 के सीन पर बात की, तो मुझे पता था कि मुझे अपने बदले की भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिल गया है, और 'धुरंधर' के माध्यम से मैंने ठीक यही किया। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत माता की जय।'