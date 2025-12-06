6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

कौन था खूंखार इलियास कश्मीरी? ‘Dhurandhar’ में जिसके खूनी किरदार में नजर आये हैं अर्जुन रामपाल?

Arjun Rampal as Ilyas Kashmiri: फिल्म 'धुरंधर' कल सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है जिसकी कहानी और किरदार असल घटनाओं से प्रेरित हैं। ऐसा ही एक किरदार है अर्जन रामपाल का। कहा जा रहा है कि रामपाल का किरदार पाकिस्तानी आतंकवादी इलियास कश्मीरी से प्रेरित है। आइये जानते हैं क्या है इलियास कश्मीरी की कहानी?

4 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Dec 06, 2025

Arjun Rampal As Iliyas Kashmiri in hurandhar

'धुरंधर' में अर्जुन रामपाल का किरदार इलियास कश्मीरी से प्रेरित। (फोटो सोर्स: rampal72)

Arjun Rampal as Ilyas Kashmiri: आदित्य धर निर्देशित फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2025 को थियेटर्स में रिलीज हो चुकी है। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जन रामपाल, दानिश पंडोर स्टारर धुरंधर एक जासूसी थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्रिटिक्स भी फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म की कहानी पाकिस्तानी आतंकवादी और भारतीय जासूसों से प्रेरित है।

फिल्म के किरदारों की असल कहानी (Story of Dhurandhar Characters)

फिल्म के किरदार भी असल जिंदगी के खूंखार आतंकवादियों से मेल खाते हैं। जैसे फिल्म में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार निभाया है। इतना ही नहीं फिल्म में दानिश पंडोर कुख्यात उज़ैर बलोच की भूमिका में नजर आये हैं। और अगर बात की जाए अर्जुन रामपाल की तो वो पाकिस्तानी आतंकवादी इलियास कश्मीरी का रोल निभाते नजर आये हैं।

मेजर इकबाल के किरदार से अर्जुन रामपाल को मिल रही वाहवाही

आदित्य धर निर्देशित 'धुरंधर' में सत्य घटनाओं से प्रेरित है , इसलिए फिल्म का हर किरदार भी वास्तविक लोगों की कहानी कह रहा है। फिल्म का एक किरदार है 'मेजर इकबाल', जिसको बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल ने निभाया है। फिल्म में मेजर इकबाल को बेहद खूंखार और निर्मम दिखाया गया है। अर्जुन रामपाल का ये किरदार लोगों का ध्यान खींचने में सफल रहा है। लोग अर्जुन की एक्टिंग की भी बहुत तारीफ कर रहे हैं।

कौन था इलियास कश्मीरी (Who was the dreaded Ilyas Kashmiri)

जब फिल्म में भारतीय सेना के मेजर सौरभ कालिया को पाकिस्तानी सेना की कैद में दिखाया गया है, और सेना द्वारा उनको दिल दहला देने वाली यातनाएं देते हुए दिखाया गया है। फिल्म में उनको यातना देने वाला कोई और नहीं, बल्कि 'मेजर इकबाल' ही है, जिसके किरदार को अर्जुन रामपाल ने जीवंत कर दिखाया है। कहा जा रहा है कि अर्जुन का यह किरदार पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद इलियास कश्मीरी (Ilyas Kashmiri) से प्रेरित है।

मुंबई बम धमाकों से है इलियास कश्मीरी का कनेक्शन

रिपोर्ट्स के अनुसार, इलियास कश्मीरी पाकिस्तान के सबसे खूंखार आतंकवादियों में से एक था। इलियास ने सोवियत युद्ध के दौरान अफगान मुजाहिदीन के लड़कों को विस्फोटक को संभालने और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी थी। इतना ही नहीं, उसने दूसरे आतंकवादियों के साथ मिलकर जिहादी संगठन, हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी का गठन किया और कश्मीर में कई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया। इलियास ने तालिबान के साथ मिलकर कई जगहों पर आतंकवादी हमले किए। इलियास का नाम कई आतंकी हमलों से जुड़ा है, जिनमें 2008 मुंबई में हुए बम धमाकों, 2010 के पुणे बम विस्फोट, बेनजीर भुट्टो की हत्या और अमीर फैसल अलवी की हत्या के मामले शामिल हैं। इलियास ने ही अल-क़ायदा को मुंबई हमलों का सुझाव दिया था।

ओसामा बिन लादेन का उत्तराधिकारी, इलियास कश्मीरी

रिपोर्ट्स की मानें तो अल-कायदा नेता ओसामा बिन लादेन के साथ इलियास का करीबी रिश्ता था। डेविड इग्नाटियस के एक कॉलम के अनुसार, ओसामा ने इलियास को बराक ओबामा पर हमले की योजना बनाने के लिए कहा था। ओसामा के मारे जाने के बाद, संगठन का नेतृत्व करने के लिए संभावित उत्तराधिकारी के रूप में इलियास का नाम आगे रखा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2010 में इलियास कश्मीरी को विशेष रूप से आतंकवादी घोषित किया था।

इसी कॉलम के मुताबिक, साल 2011 में अमेरिका द्वारा किए गए एक ड्रोन हमले में इलियास के मारे जाने की खबर आई थी। हालांकि, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई थी। साथ ही ऐसी कई अफवाहें भी उड़ी थीं कि इस हमले में इलियास बच गया था। इसके बाद साल 2012 में अल-कायदा के उस्ताद अहमद फारूक ने एक ऑडियो टेप में इलियास कश्मीरी की मौत की पुष्टि की थी।

अर्जुन रामपाल ने 'धुरंधर' में अपने निर्दयी किरदार में दमदार एक्टिंग का प्रदर्शन किया है। ट्रेलर लॉन्च के दौरान जब अर्जुन से इसके बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा था, 'मैं उस सीन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जब मैं किसी सीन, उसकी प्रक्रिया और उस पर निर्देशक की सोच के बारे में बात करता हूं, तो मुझे बोरिंग फील होता है। इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा।'

फिल्म की दमदार कहानी

आदित्य धर की मोस्ट अवेटेड फिल्म, धुरंधर में बहुत ज्यादा बर्बरता, निर्ममता और हिंसा दिखाई गई है। फिल्म की कहानी 1999 में IC-814 के अपहरण और 2001 में संसद पर हुए हमले जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित है। बता दें कि फिल्म ने पहले दिन वर्ल्डवाइड 27 करोड़ रुपये की कमाई की है और साल की कई सबसे बड़ी फिल्मों को पहले दिन की कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है।

ये भी पढ़ें

Dhurandhar BO Collection Day 1: ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, ‘छावा’ को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Collection Day 1: 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, 'छावा' को भी छोड़ा पीछे

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

06 Dec 2025 04:01 pm

Hindi News / Entertainment / कौन था खूंखार इलियास कश्मीरी? ‘Dhurandhar’ में जिसके खूनी किरदार में नजर आये हैं अर्जुन रामपाल?

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र ने 2024 में जन्मदिन से 2 दिन पहले किया था ये खास पोस्ट, फैंस हुए इमोशनल

Dharmendra last year 6 december post viral before his birthday said friend i am back
बॉलीवुड

‘हम कई बार मिले है…’ बिग बॉस 19′ से निकलते ही मालती चाहर ने अमाल मलिक पर लगाए ये आरोप

'हम कई बार मिले है...' बिग बॉस 19' से निकलते ही मालती चाहर ने अमाल मलिक पर लगाए ये आरोप
TV न्यूज

इंद्रेश उपाध्याय से फेमस एक्ट्रेस ने मांगी माफी, पोस्ट हुआ वायरल

Akshara Singh apologies from Indresh Upadhyay and his wife shipra sharma for not attend marriage said bhaiya bhaiya sorry
भोजपुरी

निधन के बाद धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर कैसे होगी फार्महाउस में एंट्री? क्या है जाने का समय

Dharmendra 90th Birthday celebrated sunny deol and bobby deol his farmhouse fans will come
बॉलीवुड

Dhurandhar BO Collection Day 1: ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, ‘छावा’ को भी छोड़ा पीछे

Dhurandhar BO Collection Day 1: 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, 'छावा' को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.