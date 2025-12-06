कौन था खूंखार इलियास कश्मीरी? ‘Dhurandhar’ में जिसके खूनी किरदार में नजर आये हैं अर्जुन रामपाल?

'धुरंधर' में अर्जुन रामपाल का किरदार इलियास कश्मीरी से प्रेरित। (फोटो सोर्स: rampal72)
Arjun Rampal as Ilyas Kashmiri: आदित्य धर निर्देशित फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2025 को थियेटर्स में रिलीज हो चुकी है। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जन रामपाल, दानिश पंडोर स्टारर धुरंधर एक जासूसी थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्रिटिक्स भी फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म की कहानी पाकिस्तानी आतंकवादी और भारतीय जासूसों से प्रेरित है।
फिल्म के किरदार भी असल जिंदगी के खूंखार आतंकवादियों से मेल खाते हैं। जैसे फिल्म में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार निभाया है। इतना ही नहीं फिल्म में दानिश पंडोर कुख्यात उज़ैर बलोच की भूमिका में नजर आये हैं। और अगर बात की जाए अर्जुन रामपाल की तो वो पाकिस्तानी आतंकवादी इलियास कश्मीरी का रोल निभाते नजर आये हैं।
आदित्य धर निर्देशित 'धुरंधर' में सत्य घटनाओं से प्रेरित है , इसलिए फिल्म का हर किरदार भी वास्तविक लोगों की कहानी कह रहा है। फिल्म का एक किरदार है 'मेजर इकबाल', जिसको बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल ने निभाया है। फिल्म में मेजर इकबाल को बेहद खूंखार और निर्मम दिखाया गया है। अर्जुन रामपाल का ये किरदार लोगों का ध्यान खींचने में सफल रहा है। लोग अर्जुन की एक्टिंग की भी बहुत तारीफ कर रहे हैं।
जब फिल्म में भारतीय सेना के मेजर सौरभ कालिया को पाकिस्तानी सेना की कैद में दिखाया गया है, और सेना द्वारा उनको दिल दहला देने वाली यातनाएं देते हुए दिखाया गया है। फिल्म में उनको यातना देने वाला कोई और नहीं, बल्कि 'मेजर इकबाल' ही है, जिसके किरदार को अर्जुन रामपाल ने जीवंत कर दिखाया है। कहा जा रहा है कि अर्जुन का यह किरदार पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद इलियास कश्मीरी (Ilyas Kashmiri) से प्रेरित है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, इलियास कश्मीरी पाकिस्तान के सबसे खूंखार आतंकवादियों में से एक था। इलियास ने सोवियत युद्ध के दौरान अफगान मुजाहिदीन के लड़कों को विस्फोटक को संभालने और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी थी। इतना ही नहीं, उसने दूसरे आतंकवादियों के साथ मिलकर जिहादी संगठन, हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी का गठन किया और कश्मीर में कई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया। इलियास ने तालिबान के साथ मिलकर कई जगहों पर आतंकवादी हमले किए। इलियास का नाम कई आतंकी हमलों से जुड़ा है, जिनमें 2008 मुंबई में हुए बम धमाकों, 2010 के पुणे बम विस्फोट, बेनजीर भुट्टो की हत्या और अमीर फैसल अलवी की हत्या के मामले शामिल हैं। इलियास ने ही अल-क़ायदा को मुंबई हमलों का सुझाव दिया था।
रिपोर्ट्स की मानें तो अल-कायदा नेता ओसामा बिन लादेन के साथ इलियास का करीबी रिश्ता था। डेविड इग्नाटियस के एक कॉलम के अनुसार, ओसामा ने इलियास को बराक ओबामा पर हमले की योजना बनाने के लिए कहा था। ओसामा के मारे जाने के बाद, संगठन का नेतृत्व करने के लिए संभावित उत्तराधिकारी के रूप में इलियास का नाम आगे रखा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2010 में इलियास कश्मीरी को विशेष रूप से आतंकवादी घोषित किया था।
इसी कॉलम के मुताबिक, साल 2011 में अमेरिका द्वारा किए गए एक ड्रोन हमले में इलियास के मारे जाने की खबर आई थी। हालांकि, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई थी। साथ ही ऐसी कई अफवाहें भी उड़ी थीं कि इस हमले में इलियास बच गया था। इसके बाद साल 2012 में अल-कायदा के उस्ताद अहमद फारूक ने एक ऑडियो टेप में इलियास कश्मीरी की मौत की पुष्टि की थी।
अर्जुन रामपाल ने 'धुरंधर' में अपने निर्दयी किरदार में दमदार एक्टिंग का प्रदर्शन किया है। ट्रेलर लॉन्च के दौरान जब अर्जुन से इसके बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा था, 'मैं उस सीन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जब मैं किसी सीन, उसकी प्रक्रिया और उस पर निर्देशक की सोच के बारे में बात करता हूं, तो मुझे बोरिंग फील होता है। इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा।'
आदित्य धर की मोस्ट अवेटेड फिल्म, धुरंधर में बहुत ज्यादा बर्बरता, निर्ममता और हिंसा दिखाई गई है। फिल्म की कहानी 1999 में IC-814 के अपहरण और 2001 में संसद पर हुए हमले जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित है। बता दें कि फिल्म ने पहले दिन वर्ल्डवाइड 27 करोड़ रुपये की कमाई की है और साल की कई सबसे बड़ी फिल्मों को पहले दिन की कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है।
