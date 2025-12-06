कौन था खूंखार इलियास कश्मीरी? ‘Dhurandhar’ में जिसके खूनी किरदार में नजर आये हैं अर्जुन रामपाल?

रिपोर्ट्स के अनुसार, इलियास कश्मीरी पाकिस्तान के सबसे खूंखार आतंकवादियों में से एक था। इलियास ने सोवियत युद्ध के दौरान अफगान मुजाहिदीन के लड़कों को विस्फोटक को संभालने और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी थी। इतना ही नहीं, उसने दूसरे आतंकवादियों के साथ मिलकर जिहादी संगठन, हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी का गठन किया और कश्मीर में कई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया। इलियास ने तालिबान के साथ मिलकर कई जगहों पर आतंकवादी हमले किए। इलियास का नाम कई आतंकी हमलों से जुड़ा है, जिनमें 2008 मुंबई में हुए बम धमाकों, 2010 के पुणे बम विस्फोट, बेनजीर भुट्टो की हत्या और अमीर फैसल अलवी की हत्या के मामले शामिल हैं। इलियास ने ही अल-क़ायदा को मुंबई हमलों का सुझाव दिया था।