Dhurandhar BO Collection Day 1: ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, ‘छावा’ को भी छोड़ा पीछे

फिल्म 'धुरंधर' को शुक्रवार, 5 दिसंबर को पूरे भारत में 5000 स्क्रीन पर रिलीज हुई। ये देखते हुए कि फिल्म का एडवांस बुकिंग कलेक्शन 9 करोड़ से थोड़ा ज्यादा था और सुबह के शो में 16% से कम ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई, जिससे शुरुआती अनुमान थोड़े निराशाजनक लग रहे थे लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिव्यू और ऑडियंस रिएक्शन आने शुरू हुए, लोगों की भीड़ थिएटर की ओर उमड़ पड़ी। साथ ही, दोपहर के शो में 28% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी देखी गई। ऐसे फिल्म 'धुरंधर' ने रफ्तार पकड़ी।