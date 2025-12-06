6 दिसंबर 2025,

बॉलीवुड

Dhurandhar BO Collection Day 1: ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, ‘छावा’ को भी छोड़ा पीछे

Dhurandhar Box Office Collection Day 1: फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करते हुए सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रिलीज के पहले ही दिन से इस फिल्म ने दर्शकों का जोरदार प्यार पाया और इसके शानदार अभिनय व कहानी ने लोगों का दिल जीता।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 06, 2025

Dhurandhar BO Collection Day 1: 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, 'छावा' को भी छोड़ा पीछे

फिल्म- धुरंधर (सोर्स: X)

Dhurandhar Box Office Collection Day 1: बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और अक्षय खन्ना स्टारर मोस्ट अवेटेड स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हुए धमाकेदार शुरुआत की है। फिल्म के टीजर ने माहौल बनाया और ट्रेलर ने रिकॉर्ड तोड़े भले ही एडवांस बुकिंग धीमी रही लेकिन दिन चढ़ने के साथ कलेक्शन में भारी उछाल आया।

फिल्म की एडवांस बुकिंग कलेक्शन

फिल्म 'धुरंधर' को शुक्रवार, 5 दिसंबर को पूरे भारत में 5000 स्क्रीन पर रिलीज हुई। ये देखते हुए कि फिल्म का एडवांस बुकिंग कलेक्शन 9 करोड़ से थोड़ा ज्यादा था और सुबह के शो में 16% से कम ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई, जिससे शुरुआती अनुमान थोड़े निराशाजनक लग रहे थे लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिव्यू और ऑडियंस रिएक्शन आने शुरू हुए, लोगों की भीड़ थिएटर की ओर उमड़ पड़ी। साथ ही, दोपहर के शो में 28% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी देखी गई। ऐसे फिल्म 'धुरंधर' ने रफ्तार पकड़ी।

सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर इंडिया में 27 करोड़ की कमाई की है, जो ट्रेड के 15-18 करोड़ के शुरुआती उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। बता दें, इस फिल्म ने इस साल के सफल फिल्मों की लिस्ट में अपना नाम शामिल किया है।

पाकिस्तान की कहानी पर बेस्ड है ये फिल्म

डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 2000 के दशक की पाकिस्तान की कहानी पर बेस्ड है। फिल्म में रणवीर सिंह एक भारतीय जासूस का रोल निभाते नजर आए हैं, जो ल्यारी गैंग को खत्म करता है। बता दें, इस फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन जैसे कई दिग्गज कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म के बेहतरीन कलेक्शन से ये साबित हो गया है कि रणवीर सिंह और आदित्य धर की जोड़ी ने दर्शकों के दिलों पर कब्जा कर लिया है।

फिल्मरिलीज डेटओपनिंग डे
छावा14 फरवरी31 करोड़
सैयारा12 सितंबर21.50 करोड़
एक दीवाने की दीवानियत21 अक्टूबर9 करोड़
धुरंधर5 दिसंबर27 करोड़

ऊपर दी गई लिस्ट के अनुसार रणवीर सिंह के करियर की अब तक की सबसे अच्छी ओपनिंग फिल्म बन गई है।

Published on:

06 Dec 2025 12:41 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Dhurandhar BO Collection Day 1: ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, ‘छावा’ को भी छोड़ा पीछे

