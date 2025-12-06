धर्मेंद्र ने 2024 में जन्मदिन से 2 दिन पहले किया था ये खास पोस्ट, फैंस हुए इमोशनल

Dharmendra 90th Birthday: धर्मेंद्र के जाने के बाद इंडस्ट्री और उनके फैंस के बीच मातम छाया हुआ है। एक्टर जितना प्यार अपने फैंस से करते थे उतना ही प्यार वो भी अपने एक्टर से करते थे। जब भी धर्मेंद्र इंस्टाग्राम पर एक्टिव होते या वीडियो शेयर करते हमेशा खुद हर एक कमेंट का जवाब अपने फैंस को देते थे। अब 8 दिसंबर को एक्टर का 90वां जन्मदिन उनके फार्महाउस पर मनाया जाएगा। इसकी जानकारी देओल परिवार ने दी है। वहीं, हर साल की तरह उनके फैंस इस जन्मदिन पर भी अपने फेवरेट एक्टर को याद कर रहे हैं।