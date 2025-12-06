निधन के बाद धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर कैसे होगी फार्महाउस में एंट्री? क्या है जाने का समय

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सनी देओल और बॉबी देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र की स्मृति और विरासत का सम्मान करने के लिए उनके फार्महाउस जाने का फैसला किया है। वे चाहते हैं कि एक्टर के फैंस भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। अपनी प्लानिंग पर चर्चा करते हुए, उन्हें एहसास हुआ कि कई फैंस चाहते हैं कि उन्हें धर्मेंद्र से आखिरी बार मिलने या उन्हें देखने का मौका मिले। इसलिए उन्होंने उन फैंस के लिए फार्महाउस के दरवाजे खोलने का निर्णय लिया है। परिवार भी फार्महाउस पर फैंस से मिलने की तैयारी कर रहा है।