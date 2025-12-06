निधन के बाद धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर कैसे होगी फार्महाउस में एंट्री? क्या है जाने का समय

धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन
Dharmendra 90th Birthday: धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ था। उनका अंतिम संस्कार बेहद जल्दबाजी में कर दिया गया था, जिस वजह से देओल परिवार पर उनके फैंस का गुस्सा फूट पड़ा था। वहीं अस्थि विसर्जन भी काफी शांत तरीके से किया गया था, लेकिन धर्मेंद्र के फैंस के लिए देओल परिवार ने एक बड़ा काम किया। उन्होंने फैसला लेते हुए बताया कि धर्मेंद्र के 90वां जन्मदिन जो 8 दिसंबर को है वह उनके फॉर्महाउस पर सेलिब्रेट होगा। वहां, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसका समय भी सामने आ गया है।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सनी देओल और बॉबी देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र की स्मृति और विरासत का सम्मान करने के लिए उनके फार्महाउस जाने का फैसला किया है। वे चाहते हैं कि एक्टर के फैंस भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। अपनी प्लानिंग पर चर्चा करते हुए, उन्हें एहसास हुआ कि कई फैंस चाहते हैं कि उन्हें धर्मेंद्र से आखिरी बार मिलने या उन्हें देखने का मौका मिले। इसलिए उन्होंने उन फैंस के लिए फार्महाउस के दरवाजे खोलने का निर्णय लिया है। परिवार भी फार्महाउस पर फैंस से मिलने की तैयारी कर रहा है।
बता दें, धर्मेंद्र की याद में जो फार्महाउस पर कार्यक्रम रखा गया है वह दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा और इसमें फैंस सीधे आ सकते हैं, इसके लिए किसी पास या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लोनावला से फैंस के आने-जाने के लिए बसों की भी सुविधा दी गई जा सकती है। वह लोगों की संख्या पर आधारित होगा। यह कोई बड़ा जश्न नहीं है, बल्कि उनके 90वें जन्मदिन की याद में एक शांत और भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। मीडिया भी कार्यक्रम में आ सकती है।
बता दें, धर्मेंद्र काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें सांस लेने में दिक्कत के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। जिसके बाद वह स्वस्थ होकर घर आ गए थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्होंने अपने जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया को अलविदा कह दिया था।
