‘मैं सिर्फ एक ही Kiss करूंगी…’, जब जूही चावला ने सनी देओल को दोबारा ‘किस’ करने से किया था इंकार

हालांकि, जूही चावला की इमेज उस दौर में सिंपल और साधारण लड़की थी इसलिए उन्हें 'लुटेरे' में एक बोल्ड लड़की के तौर पर पेश करना थोड़ा मुश्किल था। फिल्म के एक सीन को लेकर वो मुश्किल आई भी, जिसको याद करते हुए सुनील दर्शन ने बताया, 'जूही इस रोल को करने के लिए तैयार तो हो गईं लेकिन वो थोड़ी उलझन में थीं। इसी के चलते एक दिन सेट पर जो हुआ उसे याद करके आज हंसी आती है। दरअसल, जब हमने उन्हें फिल्म की कहानी सुनाई और कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया, तो उसमें जूही और सनी के बीच एक लिप-टू-लिप किसिंग सीन था। जब हमने पहली बार इस किसिंग सीन को शूट करने की कोशिश की, तो हमने इसे आखिरी में शूट करने का फैसला लिया और हमने देखा कि शूटिंग वाले दिन जूही सेट से गायब हैं।'