2025 की इन 10 बॉलीवुड फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे, जानिए किसने मारी बाजी और कौन रह गया पीछे

विकी कौशल और रश्मिका मंदाना अभिनीत फिल्म ‘छावा’ 14 फरवरी को रिलीज हुई थी। छत्रपति संभाजी महाराज की शौर्यगाथा को आज की पीढ़ी तक पहुँचाने का काम किया। लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी फिल्म छावा ने सिनेमाघरों में लोगों को इस कदर प्रभावित किया था कि लोग थियेटर में छत्रपति संभाजी महाराज की त्याग, बलिदान और शौर्य को देख कर गौरवान्वित होने के औरंगजेब द्वारा उन पर किये गए अत्याचारों को देखकर आंसूं भी बहा रहे थे। फिल्म में बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना के किरदार को मानो जीवंत कर दिया है इस फिल्म में। फिल्म की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 150 करोड़ के बजट में बनी छावा ने वर्ल्डवाइड 808.7 करोड़ की कमाई की थी और डोमेस्टिक फ्रंट पर 604.1 करोड़ रुपये की कमाई की थी।