2025 की इन 10 बॉलीवुड फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे, जानिए किसने मारी बाजी और कौन रह गया पीछे

मनोरंजन

2025 की इन 10 बॉलीवुड फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे, जानिए किसने मारी बाजी और कौन रह गया पीछे

Highest Grossing Bollywood Movies of 2025: ये साल अब खत्म होने को है और मनोरंजन की दुनिया में इस साल काफी कुछ अच्छा रहा तो कुछ बुरी ख़बरें भी आईं। मगर आज हम आपको 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। जानिए किस फिल्म ने की सबसे ज्यादा कमाई।

मुंबई

image

Rashi Sharma

Dec 04, 2025

Highest Grossing Bollywood Movies - 2025

2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्में, फोटो डिजाइन: पत्रिका। (फोटो सोर्स: IMDb)

Highest Grossing Bollywood Movies of 2025: साल 2025 हिंदी सिनेमा और सिने प्रेमियों के लिए एक यादगार साल माना जा रहा है। इस साल एक्शन, रोमांटिक, कॉमेडी, थ्रिलर, सस्पेंस हर जॉनर की फिल्में आईं। किसी ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल तो कोई गिरी धड़ाम। मगर देखा जाए तो इस साल की शुरुआत भले ही धीमी रही हो, लेकिन आखिर में फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन किया। 2025 की बॉलीवुड की ऐसी हिट फिल्मों की लिस्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कमाई के मामले में रिकॉर्ड बनाने में सफल रहीं और दर्शकों में दिलों में जगह बना पायीं।

आइये जानते हैं वो कौन-कौन सी फिल्में हैं जो 2025 में सबसे सफल फिल्मों अपनी जगह बना पायीं है:

छावा (Chhaava)

विकी कौशल और रश्मिका मंदाना अभिनीत फिल्म ‘छावा’ 14 फरवरी को रिलीज हुई थी। छत्रपति संभाजी महाराज की शौर्यगाथा को आज की पीढ़ी तक पहुँचाने का काम किया। लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी फिल्म छावा ने सिनेमाघरों में लोगों को इस कदर प्रभावित किया था कि लोग थियेटर में छत्रपति संभाजी महाराज की त्याग, बलिदान और शौर्य को देख कर गौरवान्वित होने के औरंगजेब द्वारा उन पर किये गए अत्याचारों को देखकर आंसूं भी बहा रहे थे। फिल्म में बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना के किरदार को मानो जीवंत कर दिया है इस फिल्म में। फिल्म की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 150 करोड़ के बजट में बनी छावा ने वर्ल्डवाइड 808.7 करोड़ की कमाई की थी और डोमेस्टिक फ्रंट पर 604.1 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

सैयारा (Saiyaara)

वानी (अनीत पड्डा) और कृष (आहान पांडे) की कहानी ने साल 2025 में सिने प्रेमियों को सबसे रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' दी। 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई सैयारा ने सफलता के सारे रिकार्ड्स तोड़ दिए थे। फिल्म के गाने हों या स्टोरी दोनों को दर्शकों खासतौर पर Gen Z ने काफी पसंद किया। बता दें कि मोहित सूरी द्वारा अभिनीत इस फिल्म का किसी भी तरह का प्रमोशन नहीं किया गया था। इसकी पब्लिसिटी फिल्म की रिलीज के बाद ही लोगों ने ही की थी क्योंकि फिल्म की कहानी और लीड एक्टर्स की एक्टिंग ने लोगों को काफी प्रभावित किया था। Gen Z का तो आलम ये था कि सिनेमा हॉल्स में इस लव स्टोरी को देख कर उनके आंसू ही नहीं रुक रहे थे। यंगस्टर्स तो इस फिल्म से बहुत जुड़ाव महसूस कर रहे थे।

वॉर 2 (War 2)

ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर स्टारर फिल्म वॉर 2 बॉक्स ऑफिस पर भले ही कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, मगर कमाई के मामले में फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया। 2025 में 14 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म में कियारा आडवाणी एक अंडर कवर एजेंट के किरदार में नजर आयीं थीं। बड़ी स्टार कास्ट और बड़े बजट के बावजूद फिल्म अपनी लागत नहीं निकाल पाई, फिर भी फिल्म कमाई के मामले में टॉप 10 फिल्मों में शामिल हो गई।

हॉउसफुल 5 (Houseful 5)

अक्षय कुमार की हाउसफुल की फ्रेंचाइजी लोगों की फेवरेट रही है। साल 2025 में 6 जून को इस फ्रेंचाइजी की पांचवी फिल्म और मल्टीस्टारर फिल्म 'हाउसफुल 5' दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन किया। ये एक कॉमेडी-मर्डर मिस्ट्री थी। जो दर्शकों को हंसाने में सफल रही। इतना ही नहीं फिल्म के वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर ने भी एक नया रिकार्ड अपने नाम किया। एक रिपोर्ट के अनुसार, इंडिया में 'हाउसफुल 5' को तकरीबन 1.91 करोड़ घरों में 4.65 करोड़ लोगों ने देखा। फिल्म की खास बात ये है कि हॉउसफुल 5 को दो क्लाइमैक्स के साथ रिलीज किया गया था।

सितारे जमीन पर (Sitaare Zameen Par)

मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की 'सितारे जमीन पर' एक स्पोर्ट्स कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है। आमिर खान और जेनेलिया डिसूजा अभिनीत ये फिल्म 20 जून 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। आरएस प्रसन्ना द्वारा निर्देशित इस फिल्म से आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा के बाद, जबकि जेनेलिया डिसूजा ने काफी समय बाद बॉलीवुड फिल्मों कमबैक किया। फिल्म में आमिर ने एक बास्केटबॉल कोच का किरदार निभाया है। फिल्म की कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसे न्यूरोडायवर्जेंट (एक मानसिक सिंड्रोम) से ग्रसित बच्चों के एक ग्रुप का कोच बनाया जाता है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म की सबसे बड़ी बात ये है कि फिल्म को थियेटर के बाद किसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की बजाए यूट्यूब पर पे पर व्यू (PPV) मॉडल पर रिलीज की गई थी।

रेड 2 (Raid 2)

अजय देवगन की रेड फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म रेड 2 थियेटर्स में 1 मई 2025 को रिलीज हुई। फिल्म में अजय देवगन ने एक आईआरएस ऑफिसर, अमेय पटनायक का किरदार निभाया था, जबकि फिल्म में रितेश देशमुख एक भ्रष्ट नेता दादा भाई के रोल में नजर आये थे। फिल्म की कहानी एक िमांगार ऑफिसर और एक बेईमान नेता के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में एक्शन-सस्पेंस के साथ सिस्टम में फैले करप्शन को दिखाया गया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया।

थामा (Thamma)

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना अभिनीत 'थामा' एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है। मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की इस फिल्म को दिनेश विजान और अमर कौशिक ने प्रोड्यूस किया और आदित्य सरपोतदार ने इसका द्वारा निर्देशन किया। ये फिल्म इसी साल 21 अक्टूबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में आयुष्मान और रश्मिका की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। वहीं, परेश रावल और नवाजुद्दीन के दमदार अभिनय ने फिल्म की कहानी को और भी रोमांचक बनाया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और तकरीबन 200 करोड़ रुपये की कमाई की।

सिकंदर (Sikandar)

ए.आर. मुरुगदॉस द्वारा निर्देशित फिल्म ‘सिकंदर' में सलमान खान और रश्मिका मंदाना मुख्य किरदारों में नजर आये थे। ये फिल्म 30 मार्च को दुनियाभर के थियेटर्स में रिलीज हुई थी। सिकंदर में काजल अग्रवाल, सत्यराज, शरमन जोशी और प्रतीक बब्बर जैसे और भी कई कलाकार अहम किरदारों में नजर आए थे। फिल्म के लीड एक्टर्स सलमान खान और रश्मिका मंदाना की उम्र में 31 साल का अंतर है और दोनों ऑनस्क्रीन रोमांस करते नजर आये जिसके चलते फिल्म ने खूब सुर्खियां भी बटोरीं।फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पायी लेकिन इस साल की बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में सिकंदर का नाम आठवें नंबर पर आता है।

जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3)

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मो की सूची में नौवें नंबर पर है। फिल्म जॉली एलएलबी फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। साल 2025 में 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को रिलीज से पहले काफी बज मिला, लेकिन मूवी थियटर्स में इसको दर्शकों का औसतन रिपॉन्स मिला। फिल्म का कोर्टरूम ड्रामा और कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को बांधने में सफल रहा, यही वजह है कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और 100 करोड़ी क्लब में शामिल हुई।

स्काई फोर्स (Sky Force)

अक्षय कुमार, निमरत कौर, वीर पहाड़िया, सारा अली खान स्टारर 'स्काई फोर्स' गणतंत्र दिवस के दो दिन पहले यानी 24 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी कहानी 1965 में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए हवाई युद्ध पर आधारित है। खासतौर पर इसकी कहानी उस दौरान हुई भारत की पहली एयर स्ट्राइक जो कि पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस पर हुए भारतीय हमले के इर्द-गिर्द घूमती है। बता दें कि स्काई फोर्स की कहानी फाइटर पायलट शहीद एबी देवैया की असल कहानी से प्रेरित है। फिल्म का निर्देशन संदीप केवलानी और अभिषेक अनिल कपूर ने किया है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का अच्छा रेस्पोंस मिला।

नीचे दी गई टेबल के माध्यम से इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, IMDb रेटिंग और ओटीटी प्लेटफार्म के बारे में भी जान लेते हैं:

नंबर फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्डवाइड कलेक्शन IMDb रेटिंग OTT प्लेटफार्म
1छावा604 करोड़ रुपये808.7 करोड़ रुपये7.3/10Netflix
2सैयारा 334.2 करोड़ रुपये575.8 करोड़ रुपये6.3/10Netflix
3वॉर 2 240.5 करोड़ रुपये360.7 करोड़ रुपये5.3/10Netflix
4हॉउसफुल 5190.3 करोड़ रुपये292.5 करोड़ रुपये3.3/10Prime Video
5सितारे जमीन पर166.8 करोड़ रुपये268.1 करोड़ रुपये6.9/10YouTube
6रेड 2173.5 करोड़ रुपये235.8 करोड़ रुपये6.6/10Netflix
7थामा 136.4 करोड़ रुपये191.3 करोड़ रुपये6.4/10Prime Video
8सिकंदर 108.7 करोड़ रुपये182.7 करोड़ रुपये3.6/10Netflix
9जॉली एलएलबी 3116.7 करोड़ रुपये170.3 करोड़ रुपये6.6/10Netflix
10स्काई फोर्स122.3 करोड़ रुपये155.4 करोड़ रुपये6.8/10Prime Video

बॉलीवुड की ये 10 फिल्में कमाई के मामले में साल 2025 की 10 टॉप फिल्में रहीं हैं। ये सभी फिल्में अब आप अलग-अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। इसकी जानकारी ऊपर दी गई टेबल में आपको मिल जायेगी। अगर आपने अभी तक ये फिल्में नहीं देखीं हैं तो अब देखिये और मजा लीजिये।

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Year Ender 2025

Published on:

04 Dec 2025 06:30 am

Hindi News / Entertainment / 2025 की इन 10 बॉलीवुड फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे, जानिए किसने मारी बाजी और कौन रह गया पीछे

मनोरंजन

