Box Office Collection Day 2: ‘थामा’ या ‘एक दीवाने की दीवानियत’, कमाई के मामले में किसने तोड़ा किसका रिकॉर्ड

एक दीवाने की दीवानियात और थामा फिल्म के पोस्टर। (फोटो सोर्स: IMDb)
Ek Deewane Ki Deewaniyat and Thamma Box Office Collection Day 2: बॉलीवुड में हर वैसे तो हफ्ते कई फिल्में रिलीज होती हैं. कभी हॉरर तो कभी रोमांटिक या फिर एक्शन और सस्पेंस थ्रिलर। कोई बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती है तो कोई धड़ाम गिर जाती है। मगर ईद या दिवाली के मौके पर भी बड़े बजट की फिल्में रिलीज होती है। इस दिवाली भी दो फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला पहली हर्षवर्धन की 'एक दीवाने की दिवानीयत' और दूसरी आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की 'थामा'। दोनों ही फिल्मों ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाया। आइये जानते हैं इन फिल्मों का दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसे रहा, कौन पड़ा किस पर भारी?
रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ही फिल्मों ने रिलीज के पहले दिन अच्छा कलेक्शन किया है। जहां आयुष्मान खुराना की फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 25.11 करोड़ रुपये की कमाई की, वहीं करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। हर्षवर्धन की मूवी ने लगभग 8.50 करोड़ रुपये कमाए।
अगर बात की जाए दोनों फिल्मों के दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो रश्मिका मंदाना स्टारर थामा को दूसरे दिन भी दर्शकों का प्यार मिला और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 18.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। वहीं, सोनम बाजवा की एक दीवाने।।। दूसरे दिन काफी पीछे चली गई। फिल्म ने कुल 7.50 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके मुताबिक, थामा ने पहले दो दिनों में लगभग 42 करोड़ रुपयों की कमाई की, जबकि एक दीवाने की दीवानीयत ने तकरीबन 16.50 करोड़ रुपये कमाए।
इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि एक और जहां बड़े बजट वाली हॉरर-कॉमेडी ‘थामा’ ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की और दूसरे दिन भी अपनी पकड़ बनाए रखी है, वहीं, ‘एक दीवाने की दीवानियात’ दर्शकों पर पकड़ बनाने में पीछे रह गई।
अगर दूसरी फिल्मों ने तुलना की जाए तो, sacnilk के अनुसार, 'थामा' जो कि एक हॉरर कॉमेडी है, इसी जॉनर की राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' के दूसरे दिन की कमाई से पीछे रह गई है। स्त्री 2 ने रिलीज के दूसरे दिन लगभग 91 करोड़ रुपये कमाए थे।
अगर रोमांटिक ड्रामा की बात की जाए तो, Sacnilk के अनुसार, 'एक दीवाने की दीवानियात' ने अगस्त महीने में रिलीज हुई रोमांटिक फिल्म 'धड़क 2' को पछाड़ दिया है। सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी स्टारर 'धड़क 2' रिलीज के दूसरे दिन तक कुल 7.5 करोड़ रुपये की कमाई ही कर पाई थी।
आपको बता दें कि दूसरे दिन 'एक दीवाने की दीवानियात' ने कमाई के मामले में फिल्मों ‘द भूतनी’ (12.52 करोड़ रुपये) और ‘मेरे हसबैंड की बीवी’ (12.25 करोड़ रुपये) के लाइफटाइम कलेक्शन को पछाड़ दिया है।
दोनों फिल्मों की तुलना की जाए तो आयुष्मान और रश्मिका की 'थामा' ने 'एक दीवाने की दीवानियात' को पहले दो दिनों में काफी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, अभी तो रिलीज का ये दूसरा दिन ही है, आने वाले दिनों में क्या पता पासा पलट जाए।
