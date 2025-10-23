CBI की क्लोजर रिपोर्ट सिर्फ दिखावा… पांच साल बाद सुशांत सिंह राजपूत मामले में आया नया मोड़

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती (इमेज सोर्स: एक्टर्स इंस्टाग्राम)
Sushant Singh Rajput CBI Closure Report: बॉलीवुड के दिवंगत स्टार सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की क्लोजर रिपोर्ट को सुशांत के परिवार ने सिरे से खारिज कर दिया है। परिवार का आरोप है कि यह रिपोर्ट अधूरी, ऊपरी और सबूतों से रहित है, जिसमें जांच की कई कमियां हैं। वकील वरुण सिंह के माध्यम से परिवार ने स्पष्ट किया है कि वे इस रिपोर्ट को कोर्ट में चुनौती देंगे और न्याय के लिए लड़ाई जारी रखेंगे।
सुशांत (Sushant Singh Rajput) के परिवार ने CBI की रिपोर्ट को अधूरा करार दिया है। वकील वरुण सिंह ने कहा कि अगर CBI को सच निकालना था, तो चैट्स, तकनीकी रिकॉर्ड्स, गवाहों के बयान, मेडिकल रिकॉर्ड्स सब कोर्ट में पेश करते। लेकिन कुछ नहीं किया। यह रिपोर्ट सिर्फ दिखावा है, जो कोर्ट में टिकेगी नहीं। हम रिपोर्ट को कोर्ट में चुनौती देंगे।"
ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत का परिवार अब प्रोटेस्ट पिटिशन दाखिल कर कोर्ट से आगे जांच की मांग करेगा।
रिपोर्ट के मुताबिक, CBI ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा है कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे साबित हो कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) को जबरन कैद किया, धमकाया, आत्महत्या के लिए उकसाया या उनके पैसे और संपत्ति पर कब्जा किया।
यह मामला सुशांत की मौत के पांच साल बाद भी सुर्खियों में बना हुआ है। 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में सुशांत (Sushant Singh Rajput Death) को फंदे से लटका पाया गया था। शुरुआत में इसे आत्महत्या माना गया, लेकिन उनके पिता केके सिंह ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और अन्य पर आत्महत्या के लिए उकसाने, आर्थिक धोखाधड़ी और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए गए। रिया ने भी मुंबई में काउंटर-कंप्लेंट दर्ज कराई, जिसमें सुशांत की बहनों पर फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के जरिए दवाइयां देने का आरोप लगाया गया।
यह केस न सिर्फ एक मौत की जांच है, बल्कि बॉलीवुड की पारदर्शिता और न्याय व्यवस्था पर सवाल भी उठाता है। कोर्ट की अगली सुनवाई में क्या होता है, यह देखना दिलचस्प होगा। सुशांत के फैंस और उनके घर वाले आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग