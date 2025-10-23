CBI की क्लोजर रिपोर्ट सिर्फ दिखावा… पांच साल बाद सुशांत सिंह राजपूत मामले में आया नया मोड़

यह मामला सुशांत की मौत के पांच साल बाद भी सुर्खियों में बना हुआ है। 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में सुशांत (Sushant Singh Rajput Death) को फंदे से लटका पाया गया था। शुरुआत में इसे आत्महत्या माना गया, लेकिन उनके पिता केके सिंह ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और अन्य पर आत्महत्या के लिए उकसाने, आर्थिक धोखाधड़ी और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए गए। रिया ने भी मुंबई में काउंटर-कंप्लेंट दर्ज कराई, जिसमें सुशांत की बहनों पर फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के जरिए दवाइयां देने का आरोप लगाया गया।