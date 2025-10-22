हम किराए पर रहते थे और बहुत कुछ झेला… आखिर क्या बताना चाहती थीं मलाइका अरोड़ा

बीटाउन की आइटम गर्ल मलाइका अरोड़ा (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)
Malaika Arora Birthday: बी-टाउन की आइटम गर्ल मलाइका अरोड़ा किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। एक्ट्रेस आज भी टीवी और फिल्मों पर अपने ग्लैमरस डांस की वजह से राज कर रही हैं। 51 की उम्र में भी उनकी फिटनेस का कोई तोड़ नहीं है। एक्ट्रेस गुरुवार को अपना 52वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि उन्होंने अपना नाम और करियर बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं।
बॉलीवुड की ग्लैमरस और फिटनेस क्वीन मलाइका अरोड़ा आज करोड़ों की लाइफस्टाइल जीती हैं, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा इतनी चमकदार नहीं थी। 23 अक्टूबर 1973 को मुंबई में जन्मी मलाइका की मां जॉयस पॉलीकार्प मलयाली हैं, जबकि उनके पिता एक पंजाबी हिंदू परिवार से थे। मलाइका बचपन से ही अपनी मां के बेहद करीब रही हैं। उन्हें आज भी चावल, सांबर और मछली करी जैसी मलयाली डिशेज बहुत पसंद हैं और वे हर मलयाली त्योहार को परिवार के साथ पूरे दिल से मनाती हैं। लेकिन इस आलीशान जिंदगी के पीछे एक संघर्ष भरी कहानी छिपी है।
मलाइका ने खुद बताया था कि एक वक्त ऐसा भी था जब वे इतने छोटे घर में रहती थीं कि लोग उसकी तुलना माचिस की डिब्बी से कर सकते हैं। एक रियलिटी शो के दौरान गरीबी पर आधारित एक्ट देखकर वे इमोशनल हो गईं और बोलीं- “लोग मजाक में कहते हैं कि हमारा घर माचिस के डिब्बे जैसा था, लेकिन मैं सच में ऐसे ही घर में पली-बढ़ी हूं। हम किराए के मकान में रहते थे। मैंने बहुत मुश्किल वक्त देखा है और झेला भी है।”
बता दें आज मलाइका चार कमरों वाले लग्जरी अपार्टमेंट की मालकिन हैं, जिसकी कीमत करोड़ों में है।
उन्होंने हाल ही में अंधेरी वाला अपना दूसरा घर भी लगभग 6 करोड़ रुपये में बेच दिया। छोटे से घर से लेकर बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश हस्तियों में शामिल होने तक, मलाइका अरोड़ा की कहानी इस बात का सबूत है कि मेहनत और हौसला किसी भी “माचिस की डिब्बी” को महल में बदल सकता है।
मलाइका कभी भी एक्टिंग के प्रोफेशन में नहीं उतरना चाहती थी, वह हमेशा से टीचर बनना चाहती थी, लेकिन डांस में उनकी रुचि ने आज उन्हें बीटाउन की आइटम गर्ल बना दिया। उन्होंने अपने डांस को निखारने के लिए बैले, जैज़ बैले और भरतनाट्यम में ट्रेनिंग ली, और ये ट्रेनिंग उन्होंने मात्र चार साल की उम्र से शुरू कर दी थी। डांस की मेहनत के बलबूते पर मलाइका ने 'छैया छैया' (दिल से), 'मुन्नी बदनाम हुई' (दबंग), 'काल धमाल' (काल), 'आप जैसा कोई', 'हे बेबी', और 'पांडे सीटी' (दबंग 2) जैसे हिट गाने दिए और अब 'थामा' में 'पॉइजन बेबी' से एक बार फिर कहर बरपाया है।
मलाइका आइटम नंबर करने के अलावा India’s Got Talent, डांस रियलिटी शोज, को जज करती हैं और खुद का योग फिटनेस कैंपेन भी चलाती हैं। साथ ही मॉडलिंग के जरिए भी इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना चुकी हैं।
