Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

हम किराए पर रहते थे और बहुत कुछ झेला… आखिर क्या बताना चाहती थीं मलाइका अरोड़ा

Malaika Arora Story: मलाइका अरोड़ा गुरुवार को अपना 52वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। इस खास मौके पर, उनसे जुड़ी एक रोचक स्टोरी के बारे में आपको बताते हैं।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 22, 2025

Malaika Arora Story

बीटाउन की आइटम गर्ल मलाइका अरोड़ा (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Malaika Arora Birthday: बी-टाउन की आइटम गर्ल मलाइका अरोड़ा किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। एक्ट्रेस आज भी टीवी और फिल्मों पर अपने ग्लैमरस डांस की वजह से राज कर रही हैं। 51 की उम्र में भी उनकी फिटनेस का कोई तोड़ नहीं है। एक्ट्रेस गुरुवार को अपना 52वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि उन्होंने अपना नाम और करियर बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं।

माचिस के डिब्बे जैसे घर में रहती थीं एक्ट्रेस

बॉलीवुड की ग्लैमरस और फिटनेस क्वीन मलाइका अरोड़ा आज करोड़ों की लाइफस्टाइल जीती हैं, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा इतनी चमकदार नहीं थी। 23 अक्टूबर 1973 को मुंबई में जन्मी मलाइका की मां जॉयस पॉलीकार्प मलयाली हैं, जबकि उनके पिता एक पंजाबी हिंदू परिवार से थे। मलाइका बचपन से ही अपनी मां के बेहद करीब रही हैं। उन्हें आज भी चावल, सांबर और मछली करी जैसी मलयाली डिशेज बहुत पसंद हैं और वे हर मलयाली त्योहार को परिवार के साथ पूरे दिल से मनाती हैं। लेकिन इस आलीशान जिंदगी के पीछे एक संघर्ष भरी कहानी छिपी है।

मलाइका ने खुद बताया था कि एक वक्त ऐसा भी था जब वे इतने छोटे घर में रहती थीं कि लोग उसकी तुलना माचिस की डिब्बी से कर सकते हैं। एक रियलिटी शो के दौरान गरीबी पर आधारित एक्ट देखकर वे इमोशनल हो गईं और बोलीं- “लोग मजाक में कहते हैं कि हमारा घर माचिस के डिब्बे जैसा था, लेकिन मैं सच में ऐसे ही घर में पली-बढ़ी हूं। हम किराए के मकान में रहते थे। मैंने बहुत मुश्किल वक्त देखा है और झेला भी है।”

बता दें आज मलाइका चार कमरों वाले लग्जरी अपार्टमेंट की मालकिन हैं, जिसकी कीमत करोड़ों में है।
उन्होंने हाल ही में अंधेरी वाला अपना दूसरा घर भी लगभग 6 करोड़ रुपये में बेच दिया। छोटे से घर से लेकर बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश हस्तियों में शामिल होने तक, मलाइका अरोड़ा की कहानी इस बात का सबूत है कि मेहनत और हौसला किसी भी “माचिस की डिब्बी” को महल में बदल सकता है।

एक्टिंग नहीं इसमें थी दिलचस्पी

मलाइका कभी भी एक्टिंग के प्रोफेशन में नहीं उतरना चाहती थी, वह हमेशा से टीचर बनना चाहती थी, लेकिन डांस में उनकी रुचि ने आज उन्हें बीटाउन की आइटम गर्ल बना दिया। उन्होंने अपने डांस को निखारने के लिए बैले, जैज़ बैले और भरतनाट्यम में ट्रेनिंग ली, और ये ट्रेनिंग उन्होंने मात्र चार साल की उम्र से शुरू कर दी थी। डांस की मेहनत के बलबूते पर मलाइका ने 'छैया छैया' (दिल से), 'मुन्नी बदनाम हुई' (दबंग), 'काल धमाल' (काल), 'आप जैसा कोई', 'हे बेबी', और 'पांडे सीटी' (दबंग 2) जैसे हिट गाने दिए और अब 'थामा' में 'पॉइजन बेबी' से एक बार फिर कहर बरपाया है।

मलाइका आइटम नंबर करने के अलावा India’s Got Talent, डांस रियलिटी शोज, को जज करती हैं और खुद का योग फिटनेस कैंपेन भी चलाती हैं। साथ ही मॉडलिंग के जरिए भी इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना चुकी हैं।

ये भी पढ़ें

पवन सिंह को बदनाम कर रही है और उन्हीं के नाम पर वोट मांग रही है- ज्योति सिंह की हुई फजीहत
भोजपुरी
Jyoti Singh-Pawan Singh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

मलाइका अरोडा खान

Published on:

22 Oct 2025 06:32 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / हम किराए पर रहते थे और बहुत कुछ झेला… आखिर क्या बताना चाहती थीं मलाइका अरोड़ा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

पापा से बहुत लड़ते थे रणबीर कपूर, करते थे नीतू सिंह से शिकायत, डायरेक्टर सुभाष घई ने किया खुलासा

Ranbir Kapoor Used to Fight a Lot with Rishi Kapoor
बॉलीवुड

मरने के बाद क्या चाहते हैं अन्नू कपूर? बताई अपनी अंतिम इच्छा, देखें वीडियो

Annu Kapoor Last Wish
बॉलीवुड

दीपिका-रणवीर की बेटी का निकनेम आया सामने, मौसी अनीशा घर में इस नाम से पुकारती हैं भांजी दुआ को

Deepika-Ranveer Daughter's most adorable Nickname
बॉलीवुड

Teji Kahlon: फेमस पंजाबी सिंगर पर जानलेवा हमला, पेट में लगी गोली

Punjabi singer Teji Kahlon
बॉलीवुड

‘यह ढाई किलो का हाथ जब उठता है न, तोह इंसान उठता नहीं… उठ जाता,’ सालों से जारी है इस एक्टर की इन 6 लोगों से कट्टर दुश्मनी

'यह ढाई किलो का हाथ जब उठता है न, तोह इंसान उठता नहीं.... उठ जाता,' सालों से जारी है इस एक्टर के इन 6 लोगों से कट्टर दुश्मनी
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.