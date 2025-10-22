Patrika LogoSwitch to English

पवन सिंह को बदनाम कर रही है और उन्हीं के नाम पर वोट मांग रही है- ज्योति सिंह की हुई फजीहत

Jyoti Singh: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लोगों के निशाने पर हैं। उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसे देख लोग भड़क गए हैं। उनका कहना है कि…

मुंबई

Saurabh Mall

Oct 22, 2025

Jyoti Singh-Pawan Singh

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह चुनावी मैदान में… (फोटो सोर्स: सिंगर इंस्टाग्राम)

Jyoti Singh Controversy: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने काराकाट विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल कर दिया है। वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगी। इस बीच उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह लोगों से हाथ जोड़-जोड़ के वोट के लिए आशीर्वाद मांग रही है।

वीडियो देख भड़के यूजर्स

ज्योति सिंह ने हाल ही में सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा, “सेवा समर्पण कराकाट”

इसी वीडियो को देख एक यूजर ने लिखा- अब यह पवन सिंह की कन्या नहीं है एक तरफ बदनाम कर रही है पवन सिंह को और एक तरफ उन्हीं के नाम पर वोट मांग रही है।

दूसरे यूजर ने लिखा, “पवन सिंह को बदनाम कर के चली है अच्छा बनने। जब तू पति को बदनाम कर दी टिकट लेने के लिए तो जनता का क्या होगा? हार फिक्स है।”

एक और ने लिखा, “ज्योति केवल सोशल मीडिया पर दिखाती पवन सिंह से पति है। और उनसे प्रेम है। रियल मे ज्योति पवन सिंह के नाम से नफरत करती है। नामांकन पत्र में पवन सिंह का नाम ही नहीं। वाह रे ज्योति जिसने तुम्हें काराकाट में पवन भैया लेकर आये। उनको बदनाम करके खुद चुनाव लड़ने लगी…. ज्योति बहुत चालाक और शातिर है। इन पर भरोसा करना मतलब सर्प के बिल में हाथ डालना… ये कैसा प्रेम है एक तरफ अपने पवन सिंह का नाम भी चाहिए. दूसरी तरफ आप नमाकंन मे आप लिखती पता नहीं कौन है पवन सिंह… वाह रे ज्योति क्यों केवल चुनाव के लिए… मतलब जो करवा चौथ या सब झूठ मतलब केवल बदनाम करो। जो क्षेत्र पवन सिंह का वहां से पवन को बदनाम करके वहां से चुनाव खुद लड़ो… वाह क्या नारी हो।”

ऐसे एक-दो नहीं बल्कि ढेरों कमेंट लोग कर रहे हैं, और ज्योति सिंह पर आरोप लगाते हुए सवाल पूछ रहे हैं।

ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर लगाए थे गंभीर आरोप

ज्योति सिंह और पवन सिंह का विवाद लंबे समय से चल रहा है। कोर्ट में तलाक का केस भी चल रहा है। पिछले दिनों लखनऊ में मीडिया के सामने ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। उन्होंने बताया कि वह 5 तारीख को पवन सिंह से मिलने लखनऊ आई थीं, लेकिन जैसे ही पहुंचीं, गार्ड ने उन्हें ऊपर जाने से रोक दिया। ज्योति का दावा है कि पवन सिंह की ओर से कहा गया कि पुलिस पहले से मौजूद थी, जबकि उनके मुताबिक यह पूरी तरह झूठ था।

इस दौरान ज्योति ने भावुक लहजे में कहा था कि अगर पवन सिंह मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, और अपने परिवार से नाता तोड़ दूंगी।

हालांकि उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा था कि 15 साल से जिस पार्टी के लिए पवन स्टार प्रचारक हैं, वहां से उन्हें ही टिकट नहीं मिला… तो वो मुझे चुनाव का टिकट कैसे दिला सकते हैं?

वहीं, पवन सिंह ने भी जवाब देने में देर नहीं की। उन्होंने कहा था कि परिवार की बातें कैमरे पर नहीं, कमरे में होती हैं। ज्योति का अपनापन चुनाव से एक-दो महीने पहले ही नजर आने लगा। दुनिया को सिर्फ महिलाओं के आंसू दिखते हैं, मर्द का दर्द कोई नहीं समझता।

bhojpuri

22 Oct 2025 02:04 pm

