पवन सिंह को बदनाम कर रही है और उन्हीं के नाम पर वोट मांग रही है- ज्योति सिंह की हुई फजीहत

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह चुनावी मैदान में… (फोटो सोर्स: सिंगर इंस्टाग्राम)
Jyoti Singh Controversy: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने काराकाट विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल कर दिया है। वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगी। इस बीच उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह लोगों से हाथ जोड़-जोड़ के वोट के लिए आशीर्वाद मांग रही है।
ज्योति सिंह ने हाल ही में सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा, “सेवा समर्पण कराकाट”
इसी वीडियो को देख एक यूजर ने लिखा- अब यह पवन सिंह की कन्या नहीं है एक तरफ बदनाम कर रही है पवन सिंह को और एक तरफ उन्हीं के नाम पर वोट मांग रही है।
दूसरे यूजर ने लिखा, “पवन सिंह को बदनाम कर के चली है अच्छा बनने। जब तू पति को बदनाम कर दी टिकट लेने के लिए तो जनता का क्या होगा? हार फिक्स है।”
एक और ने लिखा, “ज्योति केवल सोशल मीडिया पर दिखाती पवन सिंह से पति है। और उनसे प्रेम है। रियल मे ज्योति पवन सिंह के नाम से नफरत करती है। नामांकन पत्र में पवन सिंह का नाम ही नहीं। वाह रे ज्योति जिसने तुम्हें काराकाट में पवन भैया लेकर आये। उनको बदनाम करके खुद चुनाव लड़ने लगी…. ज्योति बहुत चालाक और शातिर है। इन पर भरोसा करना मतलब सर्प के बिल में हाथ डालना… ये कैसा प्रेम है एक तरफ अपने पवन सिंह का नाम भी चाहिए. दूसरी तरफ आप नमाकंन मे आप लिखती पता नहीं कौन है पवन सिंह… वाह रे ज्योति क्यों केवल चुनाव के लिए… मतलब जो करवा चौथ या सब झूठ मतलब केवल बदनाम करो। जो क्षेत्र पवन सिंह का वहां से पवन को बदनाम करके वहां से चुनाव खुद लड़ो… वाह क्या नारी हो।”
ऐसे एक-दो नहीं बल्कि ढेरों कमेंट लोग कर रहे हैं, और ज्योति सिंह पर आरोप लगाते हुए सवाल पूछ रहे हैं।
ज्योति सिंह और पवन सिंह का विवाद लंबे समय से चल रहा है। कोर्ट में तलाक का केस भी चल रहा है। पिछले दिनों लखनऊ में मीडिया के सामने ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। उन्होंने बताया कि वह 5 तारीख को पवन सिंह से मिलने लखनऊ आई थीं, लेकिन जैसे ही पहुंचीं, गार्ड ने उन्हें ऊपर जाने से रोक दिया। ज्योति का दावा है कि पवन सिंह की ओर से कहा गया कि पुलिस पहले से मौजूद थी, जबकि उनके मुताबिक यह पूरी तरह झूठ था।
इस दौरान ज्योति ने भावुक लहजे में कहा था कि अगर पवन सिंह मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, और अपने परिवार से नाता तोड़ दूंगी।
हालांकि उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा था कि 15 साल से जिस पार्टी के लिए पवन स्टार प्रचारक हैं, वहां से उन्हें ही टिकट नहीं मिला… तो वो मुझे चुनाव का टिकट कैसे दिला सकते हैं?
वहीं, पवन सिंह ने भी जवाब देने में देर नहीं की। उन्होंने कहा था कि परिवार की बातें कैमरे पर नहीं, कमरे में होती हैं। ज्योति का अपनापन चुनाव से एक-दो महीने पहले ही नजर आने लगा। दुनिया को सिर्फ महिलाओं के आंसू दिखते हैं, मर्द का दर्द कोई नहीं समझता।
बड़ी खबरेंView All
भोजपुरी
मनोरंजन
ट्रेंडिंग