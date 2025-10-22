Teji Kahlon: फेमस पंजाबी सिंगर पर जानलेवा हमला, पेट में लगी गोली

रोहित गोदारा ने पोस्ट में लिखा, “राम राम भाइयों। कनाडा में तेजी काहलों पर जो गोलीबारी हुई है। वो हमने करवाई है। पेट पर गोलियां लगी है। अगर इसे समझ आया तो ठीक वरना अगली बार पूरा समझा देंगे। जो भी कनाडा में हमारे भाइयों की मुखबरी करेगा और दुश्मनों को पैसा फाइनेंस करेगा तो उसका यही हाल होगा। ‘ हमारे भाइयों की तरफ देखना तो छोड़ो जो कुछ गलत सोचेगा भी तो यही हाल होगा जो इतिहास के पन्नों में गूंजेगा। इस गद्दार के चक्कर में किसी ने हमारे भाइयों की तरफ देखा और किसी ने फाइनेंशियल स्पॉट की तो हम अगली पर इसके परिवार को भी नहीं बख्शेंगे। विनाश कर देंगे। ये चेतावनी सब भाईयों, बिजनेसमैन और बिल्डर व हवाला व्यापारियों को भी है। आगे आगे देखो क्या होगा।’

बता दें तेजी काहलों अपने गानों “तेजी काहलों: दो किले” (2014) और “तेजी काहलों: टाइम चक दा” (2016) के लिए जाना जाता है।