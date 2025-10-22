Patrika LogoSwitch to English

Teji Kahlon: फेमस पंजाबी सिंगर पर जानलेवा हमला, पेट में लगी गोली

Teji Kahlon: मशहूर पंजाबी गायक तेजी काहलों बाल बाल बच गए हैं। उनके पेट में गोली लगी है

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 22, 2025

Punjabi singer Teji Kahlon

मशहूर पंजाबी गायक तेजी काहलों

Teji Kahlon: मनोरंजन जगत से बड़ी खबर सामने आई है। मशहूर पंजाबी गायक तेजी काहलों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कनाडा में उन पर जानलेवा हमला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो गायक के पेट में गोली लगी है।

रोहित गोदारा गैंग ने ली गोलीबारी की जिम्मेदारी

राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि इस गोलीबारी के पीछे रोहित गोदारा गैंग का ही हाथ है। हैरानी की बात ये है कि गैंग ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस हमले की जिम्मेदारी भी ले ली है।

जांच में जुटी पुलिस

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें गोली इसलिए मारी गई क्योंकि उन्होंने दूसरे गैंग को फंडिंग कर रहे थे। अब पुलिस इस पूरे केस की गहराई से जांच कर रही है, जबकि सोशल मीडिया पर ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है।

पढ़ें... पोस्ट में किया लिखा है?

रोहित गोदारा ने पोस्ट में लिखा, “राम राम भाइयों। कनाडा में तेजी काहलों पर जो गोलीबारी हुई है। वो हमने करवाई है। पेट पर गोलियां लगी है। अगर इसे समझ आया तो ठीक वरना अगली बार पूरा समझा देंगे। जो भी कनाडा में हमारे भाइयों की मुखबरी करेगा और दुश्मनों को पैसा फाइनेंस करेगा तो उसका यही हाल होगा। ‘ हमारे भाइयों की तरफ देखना तो छोड़ो जो कुछ गलत सोचेगा भी तो यही हाल होगा जो इतिहास के पन्नों में गूंजेगा। इस गद्दार के चक्कर में किसी ने हमारे भाइयों की तरफ देखा और किसी ने फाइनेंशियल स्पॉट की तो हम अगली पर इसके परिवार को भी नहीं बख्शेंगे। विनाश कर देंगे। ये चेतावनी सब भाईयों, बिजनेसमैन और बिल्डर व हवाला व्यापारियों को भी है। आगे आगे देखो क्या होगा।’
बता दें तेजी काहलों अपने गानों “तेजी काहलों: दो किले” (2014) और “तेजी काहलों: टाइम चक दा” (2016) के लिए जाना जाता है।

Published on:

22 Oct 2025 01:30 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Teji Kahlon: फेमस पंजाबी सिंगर पर जानलेवा हमला, पेट में लगी गोली

