Ikkis: पिता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ देखने पहुंचे बॉबी देओल, सामने आया वीडियो

जानकारी के लिए बता दें फिल्म 'इक्कीस' पहले इसी साल 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन निर्माताओं ने इसकी रिलीज डेट 1 जनवरी, 2026 तक बढ़ा दी है। हालांकि, इसको लेकर ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि रिलीज डेट बदलने के पीछे का कारण 'धुरंधर' की बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने या 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के साथ टकराव से बचना था। वहीं, अमिताभ बच्चन ने इस बात का खुलासा किया है कि ये फैसला ज्योतिषीय कारणों के चलते लिया गया था।