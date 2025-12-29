Ikkis: पिता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ देखने पहुंचे बॉबी देओल, सामने आया वीडियो

धर्मेंद्र और बॉबी देओल की फोटो। (फोटो सोर्स: IMDb-sneyhzala)
Bobby Deol: बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल मुंबई में अपने दिवंगत पिता और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अपकमिंग फिल्म 'इक्कीस' की पर्सनल स्क्रीनिंग में शामिल हुए। स्क्रीनिंग के बाद बॉबी देओल पैपराजी से बातचीत करते हुए नजर आये, जिसकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कार में बैठते ही बॉबी भावुक हो गए।
एक पैपराजी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बॉबी मीडिया के सामने हाथ हिलाते और उनके लिए कुछ देर पोज देते नजर आ रहे हैं।
इसके बाद वो अपने परिवार के साथ कार में बैठ गए। उनकी पत्नी तान्या देओल और बेटे आर्यमन देओल पीछे की सीट पर बैठे थे, जबकि बॉबी आगे की सीट पर बैठे। वीडियो में वो इमोशनल नजर आए।
जानकारी के लिए बता दें फिल्म 'इक्कीस' पहले इसी साल 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन निर्माताओं ने इसकी रिलीज डेट 1 जनवरी, 2026 तक बढ़ा दी है। हालांकि, इसको लेकर ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि रिलीज डेट बदलने के पीछे का कारण 'धुरंधर' की बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने या 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के साथ टकराव से बचना था। वहीं, अमिताभ बच्चन ने इस बात का खुलासा किया है कि ये फैसला ज्योतिषीय कारणों के चलते लिया गया था।
आपको बता दें कि इस फिल्म में 'इक्कीस' में अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा लीड रोल में नजर आ रहे हैं। वहीं, एक्टर अक्षय कुमार की भतीजी सिमर भाटिया इस फिल्म से अभिनय की दुनिया में कदम रख रही हैं, जबकि पाताल लोक फेम जयदीप अहलावत भी एक अहम भूमिका में नजर आएंगे।
देओल परिवार के लिए ये फिल्म बेहद खास है क्योंकि धर्मेंद्र की ये आखिरी फिल्म है। वहीं, इस फिल्म में शोले के अंग्रेजों के जमाने के जेलर असरानी भी आखिरी बार नजर आएंगे। बता दें कि धर्मेंद्र 24 नवम्बर, 2025 और असरानी ने 20 अक्टूबर, 2025 को दुनिया को अलविदा कह गए। दोनों के निधन से पूरी इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा था।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग