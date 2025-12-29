29 दिसंबर 2025,

सोमवार

बॉलीवुड

Ikkis: पिता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ देखने पहुंचे बॉबी देओल, सामने आया वीडियो

Bobby Deol: कल मुंबई में हुई 'इक्कीस' की प्राइवेट स्क्रीनिंग देखने पहुंचे बॉबी देओल। पिता की आखिरी फिल्म देखकर बॉबी देओल हुए इमोशनल। इंस्टग्राम पर सामने आया वीडियो।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Dec 29, 2025

Ikkis Movie

धर्मेंद्र और बॉबी देओल की फोटो। (फोटो सोर्स: IMDb-sneyhzala)

Bobby Deol: बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल मुंबई में अपने दिवंगत पिता और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अपकमिंग फिल्म 'इक्कीस' की पर्सनल स्क्रीनिंग में शामिल हुए। स्क्रीनिंग के बाद बॉबी देओल पैपराजी से बातचीत करते हुए नजर आये, जिसकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कार में बैठते ही बॉबी भावुक हो गए।

एक पैपराजी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बॉबी मीडिया के सामने हाथ हिलाते और उनके लिए कुछ देर पोज देते नजर आ रहे हैं।

इसके बाद वो अपने परिवार के साथ कार में बैठ गए। उनकी पत्नी तान्या देओल और बेटे आर्यमन देओल पीछे की सीट पर बैठे थे, जबकि बॉबी आगे की सीट पर बैठे। वीडियो में वो इमोशनल नजर आए।

क्यों बदली गई 'इक्कीस' की रिलीज डेट?

जानकारी के लिए बता दें फिल्म 'इक्कीस' पहले इसी साल 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन निर्माताओं ने इसकी रिलीज डेट 1 जनवरी, 2026 तक बढ़ा दी है। हालांकि, इसको लेकर ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि रिलीज डेट बदलने के पीछे का कारण 'धुरंधर' की बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने या 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के साथ टकराव से बचना था। वहीं, अमिताभ बच्चन ने इस बात का खुलासा किया है कि ये फैसला ज्योतिषीय कारणों के चलते लिया गया था।

आपको बता दें कि इस फिल्म में 'इक्कीस' में अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा लीड रोल में नजर आ रहे हैं। वहीं, एक्टर अक्षय कुमार की भतीजी सिमर भाटिया इस फिल्म से अभिनय की दुनिया में कदम रख रही हैं, जबकि पाताल लोक फेम जयदीप अहलावत भी एक अहम भूमिका में नजर आएंगे।

धर्मेंद्र और असरानी की आखिरी फिल्म है 'इक्कीस'

देओल परिवार के लिए ये फिल्म बेहद खास है क्योंकि धर्मेंद्र की ये आखिरी फिल्म है। वहीं, इस फिल्म में शोले के अंग्रेजों के जमाने के जेलर असरानी भी आखिरी बार नजर आएंगे। बता दें कि धर्मेंद्र 24 नवम्बर, 2025 और असरानी ने 20 अक्टूबर, 2025 को दुनिया को अलविदा कह गए। दोनों के निधन से पूरी इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा था।

70 मिनट नहीं पूरी जिंदगी का सवाल है! मुंबई पुलिस की पोस्ट पर शाहरुख खान का कमेंट आया सामने
बॉलीवुड
Shahrukh Khan Photo

संबंधित विषय:

Bobby Deol

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

धर्मेन्द्र

धर्मेंद्र

Entertainment

Published on:

29 Dec 2025 07:37 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Ikkis: पिता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' देखने पहुंचे बॉबी देओल, सामने आया वीडियो

बॉलीवुड

मनोरंजन

हमें कोई हिला नहीं सकता… AP Dhillon के ‘KISS’ पर तारा सुतारिया ने तोड़ी चुप्पी

Tara Sutaria-AP Dhillon Kiss Controversy
बॉलीवुड

21 साल का इंतजार हुआ खत्म! संजय दत्त के साथ सालों बाद ‘गदर’ काटेंगी फेमस अभीनेत्री

Sanjay Dutt Upcoming Movie
बॉलीवुड

सनी देओल स्टारर ‘बॉर्डर-2’ को लेकर बड़ा अपडेट, 46 सेकंड का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आया सामने

Sunny Deol Border 2 update
बॉलीवुड

ट्रैफिक जाम की एक आवाज और बदल गई जिंदगी: सिंगर चिन्मयी त्रिपाठी ने संघर्ष से बनाया ये मकाम

Jayanthi Ranganathan on Young singer Chinmayi achieved success in this way
बॉलीवुड

‘धुरंधर’ के ‘लुल्ली डकैत’ ने बताया कैसे शूट हुआ था पैंट में हाथ डालने वाला सीन? स्क्रीप्ट पढ़ते ही हो गए थे नर्वस

Dhurandhar Lulli Dakait Naseem Mughal big revealed on petrol scene with ranveer singh said character was lusty
बॉलीवुड
