भूतिया फिल्म है ‘काला सिंदूर’, रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज

फिल्म काला सिंदूर का पोस्टर (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)
Kala Sindoor Trailer Out: हॉरर फिल्म देखने वालों के लिए गुड न्यूज है। जी हां, भूतिया फिल्म 'काला सिंदूर' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में मनी भट्टाचार्य लीड एक्ट्रेस हैं।
मनी भट्टाचार्य ने एक ऐसी बहू का किरदार निभाया है जो अपने काले जादू को सिद्ध करना चाहती है और वो करने के लिए अपने ससुरालवालों को परेशान करती है, लेकिन मनी अपनी मौत के बाद भी शांत नहीं बैठती है, वो घर की दूसरी बहू के शरीर में आकर पिछले कामों को अंजाम देती है। फिल्म में फुल ऑन हॉरर है और जिसे देखने के लिए रोंगटे खड़े होना तय है। फैंस को भी फिल्म का ट्रेलर पसंद आया है।
ट्रेलर देखने के बाद एक यूजर ने फिल्म की तारीफ कर लिखा, "बवाल फिल्म है, एकदम दम मनी जी, कब रिलीज होने वाली है…"
एक अन्य यूजर ने लिखा, "फिल्म का नाम और फिल्म का ट्रेलर दोनों ही एक दूसरे को सार्थक कर रहे हैं…मजा आ गया।"
फिल्म में मनी भट्टाचार्य के अलावा, रितेश उपाध्याय, ज्योति मिश्रा, कंचन मिश्रा, रूपा सिंह, अंशू तिवारी, अमित शुक्ला, पुष्पेंद्र राय, काजल निषाद, सुबोध सेठ, अनु ओझा और भानू पांडे शामिल हैं। फिल्म का निर्देशन इश्तियाक शेख बंटी ने किया है और फिल्म के निर्माता रामा प्रसाद हैं। फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि फिल्म को छठ के मौके पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म का ट्रेलर आप सभी भोजपुरी सिनेमा टीवी (यूट्यूब) पर देख सकते हैं।
मनी भट्टाचार्य इन दिनों वाकई बॉलीवुड और भोजपुरी सिनेमा की बिजी क्वीन बन चुकी हैं। एक के बाद एक हिट फिल्मों में नजर आ रही मनी का करियर इस वक्त तेज रफ्तार ट्रेन की तरह दौड़ रहा है।
हाल ही में उनकी कई फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, इनमें ‘लाल जोड़ा,’ ‘हमरे माई के पंचनामा,’ ‘ससुराल के दुलार जइसे आम के अचार,’ ‘आंगन,’ ‘जबरिया फेरे,’ ‘जीना तेरी गली में 2,’ ‘जिला चंपारण,’ और ‘सौगंध’। हर फिल्म में उन्होंने अपने अलग-अलग अंदाज और दमदार एक्टिंग से दर्शकों को खूब इंप्रेस किया है।
अब मनी एक और बड़ी फिल्म को लेकर सुर्खियों में हैं। जी हां, इस बार उनके साथ हैं सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। हालांकि फिल्म का टाइटल अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन मनी ने शूटिंग सेट से पूजा का वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर फैंस में एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई है।
बड़ी खबरेंView All
भोजपुरी
मनोरंजन
ट्रेंडिंग