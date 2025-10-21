भूतिया फिल्म है ‘काला सिंदूर’, रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज

ट्रेलर देखने के बाद एक यूजर ने फिल्म की तारीफ कर लिखा, "बवाल फिल्म है, एकदम दम मनी जी, कब रिलीज होने वाली है…"

एक अन्य यूजर ने लिखा, "फिल्म का नाम और फिल्म का ट्रेलर दोनों ही एक दूसरे को सार्थक कर रहे हैं…मजा आ गया।"

फिल्म में मनी भट्टाचार्य के अलावा, रितेश उपाध्याय, ज्योति मिश्रा, कंचन मिश्रा, रूपा सिंह, अंशू तिवारी, अमित शुक्ला, पुष्पेंद्र राय, काजल निषाद, सुबोध सेठ, अनु ओझा और भानू पांडे शामिल हैं। फिल्म का निर्देशन इश्तियाक शेख बंटी ने किया है और फिल्म के निर्माता रामा प्रसाद हैं। फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि फिल्म को छठ के मौके पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म का ट्रेलर आप सभी भोजपुरी सिनेमा टीवी (यूट्यूब) पर देख सकते हैं।