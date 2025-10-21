Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोजपुरी

भूतिया फिल्म है ‘काला सिंदूर’, रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज

Kala Sindoor: हॉरर फिल्म 'काला सिंदूर' का धमाकेदार ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं, ये मूवी सिनेमाघरों में कब दस्तक देगी।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 21, 2025

Kala Sindoor Trailer Out

फिल्म काला सिंदूर का पोस्टर (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Kala Sindoor Trailer Out: हॉरर फिल्म देखने वालों के लिए गुड न्यूज है। जी हां, भूतिया फिल्म 'काला सिंदूर' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में मनी भट्टाचार्य लीड एक्ट्रेस हैं।

मनी भट्टाचार्य ने एक ऐसी बहू का किरदार निभाया है जो अपने काले जादू को सिद्ध करना चाहती है और वो करने के लिए अपने ससुरालवालों को परेशान करती है, लेकिन मनी अपनी मौत के बाद भी शांत नहीं बैठती है, वो घर की दूसरी बहू के शरीर में आकर पिछले कामों को अंजाम देती है। फिल्म में फुल ऑन हॉरर है और जिसे देखने के लिए रोंगटे खड़े होना तय है। फैंस को भी फिल्म का ट्रेलर पसंद आया है।

फैंस को आया फिल्म का ट्रेलर पसंद

ट्रेलर देखने के बाद एक यूजर ने फिल्म की तारीफ कर लिखा, "बवाल फिल्म है, एकदम दम मनी जी, कब रिलीज होने वाली है…"
एक अन्य यूजर ने लिखा, "फिल्म का नाम और फिल्म का ट्रेलर दोनों ही एक दूसरे को सार्थक कर रहे हैं…मजा आ गया।"
फिल्म में मनी भट्टाचार्य के अलावा, रितेश उपाध्याय, ज्योति मिश्रा, कंचन मिश्रा, रूपा सिंह, अंशू तिवारी, अमित शुक्ला, पुष्पेंद्र राय, काजल निषाद, सुबोध सेठ, अनु ओझा और भानू पांडे शामिल हैं। फिल्म का निर्देशन इश्तियाक शेख बंटी ने किया है और फिल्म के निर्माता रामा प्रसाद हैं। फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि फिल्म को छठ के मौके पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म का ट्रेलर आप सभी भोजपुरी सिनेमा टीवी (यूट्यूब) पर देख सकते हैं।

मनी भट्टाचार्य बैक टू बैक कई फिल्में

मनी भट्टाचार्य इन दिनों वाकई बॉलीवुड और भोजपुरी सिनेमा की बिजी क्वीन बन चुकी हैं। एक के बाद एक हिट फिल्मों में नजर आ रही मनी का करियर इस वक्त तेज रफ्तार ट्रेन की तरह दौड़ रहा है।

हाल ही में उनकी कई फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, इनमें ‘लाल जोड़ा,’ ‘हमरे माई के पंचनामा,’ ‘ससुराल के दुलार जइसे आम के अचार,’ ‘आंगन,’ ‘जबरिया फेरे,’ ‘जीना तेरी गली में 2,’ ‘जिला चंपारण,’ और ‘सौगंध’। हर फिल्म में उन्होंने अपने अलग-अलग अंदाज और दमदार एक्टिंग से दर्शकों को खूब इंप्रेस किया है।

अब मनी एक और बड़ी फिल्म को लेकर सुर्खियों में हैं। जी हां, इस बार उनके साथ हैं सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। हालांकि फिल्म का टाइटल अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन मनी ने शूटिंग सेट से पूजा का वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर फैंस में एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई है।

ये भी पढ़ें

असरानी की कहानी सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग; पिता बेचते थे साड़ियां और बेटा बन गया बॉलीवुड का स्टार
बॉलीवुड
Asrani Struggle Story

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Oct 2025 05:10 pm

Hindi News / Entertainment / Bhojpuri / भूतिया फिल्म है ‘काला सिंदूर’, रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज

बड़ी खबरें

View All

भोजपुरी

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Bihar Assembly Elections 2025: चुनावी मैदान में इस भोजपुरी सुपरस्टार की पत्नी, RJD ने दिया टिकट

Bihar Assembly Elections 2025: Khesari Lal Yadav Wife Chanda
भोजपुरी

10 और 20 नहीं इतने करोड़ देंगे तब होगा पवन सिंह का तलाक, पत्नी ज्योति सिंह का हाई डिमांड

Jyoti Singh-Pawan Singh Divorce Update
भोजपुरी

Video: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने ये क्या लिख दिया? दर्द में बोलीं- भगवान मेरी जैसी अभागन…

Pawan Singh-Jyoti Singh Controversy
भोजपुरी

पवन सिंह का बड़ा खुलासा, बताया उस रात पत्नी ज्योति सिंह ने क्या किया था?

Pawan Singh-Jyoti Singh Controversy
भोजपुरी

Pawan Singh के सपोर्ट में आई ये पॉपुलर एक्ट्रेस, सिंगर की पत्नी ज्योति को लेकर कही बड़ी बात

Pawan Singh के सपोर्ट में आई ये पॉपुलर एक्ट्रेस, सिंगर पत्नी ज्योति को लेकर कही बड़ी बात
भोजपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.